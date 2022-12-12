Угроза остается: Россия начала запускать "Шахиды" с Азовского моря

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. В последний раз они запустили их из акватории Азовского моря.

Таким образом, угроза атак дронами-камикадзе еще остается. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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Россия запускает "Шахиды" с Азовского моря

С Азовского моря сейчас запускают дроны-камикадзе. С восточной части Азовского моря, Краснодарский край. Две крайние атаки дронов были именно оттуда,

– заявил Игнат.

По его словам, российские оккупанты несколько недель не использовали иранские беспилотники, вероятно, из-за нехватки дронов. Однако есть возможность, что Россия уже получила новую партию дронов-камикадзе.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что угроза атак дронами-камикадзе все еще остается, поскольку погодные условия для них – не критические.

"Шахиды" не боятся этой температуры, для них более критичны перепады температуры, а также порывистый ветер. Надеемся, что шторм помешает оккупантам применить эти дроны", – отметила Гуменюк.

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