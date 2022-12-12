Угроза остается: Россия начала запускать "Шахиды" с Азовского моря
Российские оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. В последний раз они запустили их из акватории Азовского моря.
Таким образом, угроза атак дронами-камикадзе еще остается. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
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Россия запускает "Шахиды" с Азовского моря
С Азовского моря сейчас запускают дроны-камикадзе. С восточной части Азовского моря, Краснодарский край. Две крайние атаки дронов были именно оттуда,
– заявил Игнат.
По его словам, российские оккупанты несколько недель не использовали иранские беспилотники, вероятно, из-за нехватки дронов. Однако есть возможность, что Россия уже получила новую партию дронов-камикадзе.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что угроза атак дронами-камикадзе все еще остается, поскольку погодные условия для них – не критические.
"Шахиды" не боятся этой температуры, для них более критичны перепады температуры, а также порывистый ветер. Надеемся, что шторм помешает оккупантам применить эти дроны", – отметила Гуменюк.
Атака дронами-камикадзе: последние новости
- Ночью 10 декабря оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Впрочем, украинские силы ПВО "приземлили" большинство беспилотников.
- Так, россияне атаковали Юг дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства. Запустили 15 беспилотников.
- Подразделения воздушного командования "Юг" Воздушных сил сбили 10 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.
- В ОК "Юг" отмечали, что 4 "Shahed-136" были сбиты над Херсонщиной, 4 – над Николаевщиной, 2 – над Одесской областью.
- Кроме этого, в ночь на 7 декабря Россия атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахид-136". Позже стало известно, что Днепропетровскую область атаковали "Шахиды", однако нашим воинам удалось сбить все 8.