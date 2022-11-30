В России могли закончиться иранские "шахиды": что об этом свидетельствует

В последние недели в инфопространстве исчезли упоминания об атаках иранскими беспилотниками. Эксперты предполагают, что у россиян они просто кончились.

В частности, такое мнение высказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Кроме того, подобный вывод сделали в Conflict Intelligence Team.

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Вероятно, первая партия беспилотников, присланная Ираном, закончилась

В Воздушных силах говорят, что больше двух недель не наблюдали атак оккупантов дронами. Вероятно, первая партия, которая им поступила от Ирана, просто кончилась.

Юрий Игнат утверждает, что всего против Украины захватчики применили более 400 Shahed-136. Около 340 из них удалось сбить, отмечает спикер.

Ранее звучала информация о том, что Россия заказала 1740 беспилотников. Однако, похоже, возможности получить их сейчас у захватчиков нет.

В Conflict Intelligence Team тоже считают, что россияне сейчас находятся в режиме ожидания новых дронов. Или, как предполагают аналитики, отсутствие активности Shahed-136 может свидетельствовать о начале крупноузловой конвейерной сборки этих беспилотников в России.

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Наталья Гуменюк о том, куда делись "шахиды"

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила о прекращении атак иранскими беспилотниками имеет несколько причин. По ее словам, сейчас враг в большинстве своем использует беспилотники собственного производства.

В частности, "Ланцеты", с помощью которых россияне атакуют позиции украинских войск на Херсонщине.

Также то, что нет "шахидов", по мнению Гуменюк, может свидетельствовать о "переобувке". Дело в том, что климатические условия Ирана и Украины очень отличаются, так что, возможно, сейчас иранские дроны пытаются адаптировать к этому.

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