Да, украинские силы приземлили иранский дрон "Мохаджер" прямо в море. Он уже в строю ВСУ и будет работать на украинскую армию. Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Удары России иранскими дронами стали частыми и массовыми: о чем это свидетельствует

Это такой подарок для деда Кабаева в день его юбилея. Говорят, что дата его рождения есть в фейковой, но, надеюсь, что день его смерти все-таки будет настоящим и скоро,

– отметил Братчук.

Атаки не прекращаются

Враг постоянно атакует южное направление – Николаевщину и Одесщину. Примечательно, что россияне прибегают к любимой террористической тактике. Несмотря на это, украинские защитники умело сбивают вражеские летательные аппараты.

"Каждый день мы видим, что эти результаты попаданий становятся больше и выше. Всего по Украине 60 процентов попаданий, но по Одесщине - более 70%", - отметил Братчук.

По словам спикера Одесской ОВА, уже существует определенный алгоритм. "Враг атакует определенными волнами, мы ожидаем такие удары буквально каждый час. Уничтожаются они и днем, и ночью. Украинские бойцы наработали уничтожение этих дронов не только зенитными установками, есть определенные практические установки, из какого оружия их можно уничтожать и каким образом", - рассказал. Сергей Братчук. Сейчас военные все это отрабатывают, поэтому в ближайшее время можно ожидать еще большее количество попаданий.

Пока трудно сказать, сколько дронов камикадзе есть у врага. По данным разведки, что менее четырех бортов ИЛ-76 было в России, которые, возможно, и доставили эти БПЛА. Позиция Ирана поняла, что они от этого открещиваются. Есть проблема и ее решаем.

Разумеется, угроза ракетных обстрелов никуда не делась. Корабли ракетоносителей в черном море постоянно. Вчера, подчеркнул Братчук, их было 8, а сегодня – 12.

"Неизменной остается боевая часть - это 5 кораблей: 3 надводные и 2 подлодки. 32 калибра имеют на своих бортах. Опять же, это возможный запуск. Видим, что использованием этих дронов-камикадзе Россия пытается экономить именно на ракетах", - подчеркнул. спикер Одесской ОВА.

Иногда россияне используют авиацию. Прошлая неделя, отмечает Братчук, отметилась "Искандерами".

Этого уже не было достаточно давно, но снова начали использовать. Устрашения, возможно, таким образом пытаются влиять. Но мы не устали от этих атак. Приятного, конечно, мало. Тем не менее, паники нет. Это правда, это реалии этого времени,

– акцентирует представитель Одесской ОВА.

Иранцы еще могут исправиться

Братчук отметил, что Восток – дело тонкое. "Я уже приветствовал россиян с тем, что по большому счету иранцы им "втюхали" эти дроны-камикадзе, потому что тактико-технические характеристики, описанные в Википедии, она не совсем соответствуют действительности", – пояснил он.

Иранский дрон "Мохаджер" достаточно эффективно работает как разведчик. "Если Иран будет поставлять такие дроны и нам, возможно, это немного изменит наше отношение к этому государству, которое сегодня переживает нелегкие времена. Пусть возвращаются к порядочным людям и переходят на сторону света", - подытожил Братчук.

Как Россия применяет иранские дроны: коротко