Так, українські сили приземлили іранський дрон "Мохаджер" прямо в море. Він вже у строю ЗСУ і працюватиме на українську армію. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Зверніть увагу Удари Росії іранськими дронами стали частими й масовими: про що це свідчить

Це такий невеличкий подарунок для діда Кабаєва у день його ювілею. Кажуть, що дата його народження є у фейковою, але, сподіваюся, що день його смерті все-таки буде справжнім і незабаром,

– відзначив Братчук.

Атаки не припиняються

Окупанти нещадно обстрілюють південний напрямок – Миколаївщину та Одещину. Примітно, що росіяни вдаються до улюбленої терористичної тактики. Попри це, українські захисники вправно збивають ворожі літальні апарати.

"Кожен день ми бачимо що ці результати влучань стають більшими й вищими. Загалом по Україні 60 відсотків влучань, але по Одещині – більше ніж 70%", – відзначив Братчук.

За словами речника Одеської ОВА, вже існує певний алгоритм. "Ворог атакує певними хвилями, ми очікуємо такі удари буквально щогодини. Знищуються вони і вдень, і вночі. Українські бійці напрацювали знищення цих дронів не лише зенітними установками, є певні практичні настанови, з якої зброї їх можна знищувати і яким чином", – розповів Сергій Братчук. Наразі військові усе це відпрацьовують, тож найближчим часом можна очікувати на ще більшу кількість влучань.

Наразі важко сказати, скільки іранських безпілотників є у ворога. За даними розвідки, в Росії зафіксували щонайменше чотири борти ІЛ-76, які, можливо, і доставили ці БПЛА. Позиція Ірану зрозуміла – вони від цього відхрещуються. "Маємо проблему і її вирішуємо", – сказав Братчук.

Окрім того, загроза ракетних обстрілів нікуди не поділася. Кораблі ракетоносіїв у чорному морі є постійно. Вчора, підкреслив Братчук, їх було 8, а сьогодні – 12.

"Незмінною залишається бойова частина – це 5 кораблів: 3 надводні та 2 підводні човни. 32 калібри мають на своїх бортах. Знову ж таки, це можливий запуск. Бачимо, що використанням цих дронів-камікадзе Росія намагається економити саме на ракетах", – підкреслив речник Одеської ОВА.

Час від часу росіяни застосовують й авіацію. Минулий тиждень, зауважує Братчук, відзначився "Іскандерами".

Цього вже не було достатньо давно, але знову почали використовувати. Залякування, можливо, таким чином намагаються впливати. Але ми не втомилися від цих атак. Приємного, звичайно, мало. Тим не менше паніки немає. Це правда, це реалії цього часу,

– акцентує речник Одеської ОВА.

Іранці ще можуть виправитися

Братчук зауважив, що Схід – справа тонка. "Я вже вітав росіян з тим, що за великим рахунком іранці їм "втюхали" ці дрони-камікадзе, тому що тактико-технічні характеристики, які описані у Вікіпедії, вона не зовсім відповідає дійсності", – пояснив він.

Натомість іранський дрон "Мохаджер" достатньо ефективно працює як розвідник. "Якщо Іран постачатиме такі дрони й нам, можливо, це трішечки змінить наше ставлення до цієї держави, яка сьогодні переживає нелегкі часи. Нехай повертаються до порядних людей і переходять на бік світла", – підсумував Братчук.

Як Росія застосовує іранські дрони: коротко