Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его мнению, Россия вполне может вкладываться в увеличение производства дронов, от чего увеличится количество таких атак. Это значительно быстрее и дешевле.

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Удары стали более частыми

Как отметил Мусиенко, очевидно, что и Украина также сильно вкладывается в производство дронов. Самое важное, чтобы наше государство было здесь впереди по качественным показателям.

Вспышка активности ударов дронами по Украине фиксировали в ноябре и декабре 2024 года. В январе был определенный спад. И сейчас снова все пошло вверх.

Спад, вероятно, связан с тем, что Россия использовала много дронов. Ждали, пока новые произведут. И сейчас кривая пошла вверх. Атакуют наши объекты критической инфраструктуры,

– отметил Мусиенко.

Украина тоже наращивает возможности в дроновых ударах. В течение последних месяцев удары по территории России существенно выросли.

Напомним, в ночь на 23 февраля удалось сбить 138 "Шахедов". Также еще 119 единиц были локально потеряны без негативных последствий.