Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. На його думку, Росія цілком може вкладатися у збільшення виробництва дронів, від чого побільшає кількість таких атак. Це значно швидше та дешевше.

До теми Наймасовіший удар за весь час війни: все, що відомо про атаку "Шахедів" 23 лютого

Удари стали частішими

Як наголосив Мусієнко, очевидно, що й Україна також сильно вкладається у виробництво дронів. Найважливіше, аби наша держава була тут попереду за якісними показниками.

Спалах активності ударів дронами по Україні фіксували у листопаді та грудні 2024 року. У січні був певний спад. І зараз знову все пішло вверх.

Спад, ймовірно, пов'язаний з тим, що Росія використала багато дронів. Чекали, поки нові вироблять. І зараз крива пішла вверх. Атакують наші об'єкти критичної інфраструктури,

– зазначив Мусієнко.

Україна теж нарощує можливості в дронових ударах. Упродовж останніх місяців удари по території Росії суттєво зросли.

Нагадаємо, в ніч на 23 лютого вдалося збити 138 "Шахедів". Також ще 119 одиниць були локаційно втрачені без негативних наслідків.