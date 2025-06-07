"Тенденция такая есть": Игнат ответил, действительно ли Россия сможет выпустить 1 000 дронов за ночь

Россия увеличивает количество дронов, которые запускает по Украине во время ночных атак. Сейчас страна-агрессор может применять до 500 БпЛА за раз, впрочем прослеживается тенденция к дальнейшему росту.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

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Сможет ли Россия выпускать по Украине 1 000 дронов за ночь

Ранее в сети и со стороны отдельных военных экспертов звучали предположения, что Россия готовится к массированным ударам по Украине с применением до тысячи дронов за раз.

Действительно, были разные заявления, будут ли это "Шахеды", или будут вместе с дронами-имитаторами. Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов – 24 Канал), потому что тенденция такая есть,

– прокомментировал эти слухи Игнат.

Он добавил, что в России наблюдается наращивание производства дронов. Однако оккупационные войска также увеличивают применение дронов-имитаторов, ведь наращивание производства ударных беспилотников – процесс, который дорого стоит.

"Поэтому враг увеличивает также количественно и именно благодаря дронам-имитаторам, которые тоже представляют определенную опасность, но все-таки это не "Шахеты". И говорить о цифрах в 1 000 можно, конечно, но пока мы имеем то, что я сказал по этим датам (предыдущие массированные атаки – 24 Канал). Враг до 500 (беспилотников за ночь – 24 Канал) уже применяет", – отметил начальник управления коммуникаций.

Заметим, что некоторые медиа распространили информацию о том, Россия будет запускать по 1 000 дронов за ночь. На это отреагировали в Воздушных силах. Военные отмечают, что Юрий Игнат нигде и никому не говорил о том, что это произойдет.

Напомним, что в ночь на 6 июня Россия выпустила по Украине 407 дронов. Силами ПВО было сбито 99 "Шахедов", еще 169 БпЛА – локально потеряны/подавлены РЭБ.