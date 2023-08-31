Россияне уже не думают, что неприкосновенные и защищенные. Они видят, с какими мрачными лицами ходят военные, и знают больше, чем рассказывает пропаганда. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Корабли придется прятать

Каждая атака не может иметь феерического успеха, однако она дает нам бесценный опыт. Например, опыт того, как построена российская система обороны с моря, как защищены российские бухты, как дальше действовать, чтобы пробить эту систему обороны.

Ребята, которые заботятся о катерах, большие молодцы. Они говорят, что нужно немного подождать и российского Черноморского флота в Крыму не будет. Это я вам точно говорю,

– сказал политтехнолог.

Украине будет чем уничтожить вражеский флот. Российские суда не смогут скрыться, не помогут даже шесть портов. Захватчикам придется куда-нибудь совсем далеко прятать свои корабли.

"Это будет в ближайшем будущем", – отметил Тизенгаузен.

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Басням никто не верит

В Севастополе, неподалеку от Балаклавы, на западе Крыма, там, где расположена вражеская система ПВО, постоянно слышны взрывы. Разным басня оккупантов о том, будто это ночные тренировки, или где-то трава горит, уже никто не верит.

Хотя они уже и сами устали возражать,

– подчеркнул политтехнолог.

Ранее поддерживавшие диктатора Владимира Путина были уверены, что Украина не сможет вернуть Крым. Сейчас у большинства из них такой уверенности нет. Кроме того, оккупанты думают, что НАТО предоставляет нашей стране экспериментальное оружие, которым мы уничтожаем незаконно построенные военные объекты на территории аннексированного полуострова.

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