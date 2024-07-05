Военный рассказал, почему один Patriot не сможет защитить Харьков от КАБов

Для того чтобы защитить Харьков от управляемых авиабомб, ВСУ нужна не одна пусковая установка Patriot, и даже не один дивизион. Однако ресурсы у Украины ограничены.

Об этом Суспильному рассказал заместитель начальника штаба Харьковской зенитной ракетной бригады Александр.

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Сбитие КАБов над Харьковом

Военный рассказал, что для того, чтобы противостоять КАБам, нужно иметь высокоманевренные дивизионы, которые разворачиваются за пять минут, а сворачиваются – за две.

Он должен заходить, грубо говоря, за окружную, если мы говорим о Харькове, то есть где-то до Русской Лозовой. В той зоне постоянно продолжается разведка, 10 – 15 российских разведчиков висит постоянно, их очень много. С момента захода дивизиона на ту точку, после начала и излучения, будет три – четыре минуты до нанесения по нему удара или противорадиолокационной ракетой, или наземным баллистическим комплексом типа "Искандера", или ракетой по наземному базированию С-400,

– поделился Александр.

Для этого можно было использовать, например, Nasams или Iris-T. Однако стоимость ракет к этим комплексам выше, чем стоимость КАБа. Кроме этого, количество ракет ограничено.

Заместитель начальника штаба объяснил, что если поставить три батареи Nasams на Харьковском направлении, то всего за двое – трое суток Украина потратит все запасы к комплексу. И, таким образом, наше государство уже не сможет защищать серьезные инфраструктурные объекты, как вот 750-киловаттные подстанции, ТЭЦ, газораспределительные станции. Приходится определять, что целесообразнее прикрыть.

"Использование каждой ракеты, каждого комплекса – это решение соответствующих руководителей. Куда эти две или три ракеты, которые к нам зашли, отправить? Сбить три КАБы в зоне Харькова, или прикрыть подстанцию, которая питает, например, Кропивницкий", – указал военный.