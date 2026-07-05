Украина удар за ударом превращает Крым в кошмар для Кремля, – NYT

Украина значительно активизировала кампанию ударов по временно оккупированному Крыму, изменив сам характер войны на юге. Под прицелом Сил обороны оказались системы ПВО, мосты, логистические маршруты, топливные хранилища, энергетическая инфраструктура и многое другое.

Как отмечает The New York Times, Крым из символа военной мощи Кремля все больше превращается в один из самых уязвимых участков российской обороны.

Смотрите также "Без десанта", – Коваленко назвал способ, как заставить оккупантов бежать из Крыма

Как Украина разрушает главную военную базу России?

Президент России Владимир Путин после незаконной аннексии Крыма в 2014 году называл полуостров "непотопляемым авианосцем", который должен был стать ключевой военной базой Москвы в Черном море. Однако спустя более двух лет полномасштабной войны ситуация кардинально изменилась.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки, видеозаписи украинских военных и открытые источники и пришли к выводу, что Украина развернула масштабную кампанию по уничтожению критически важной военной инфраструктуры России на оккупированном полуострове.

Главная цель этих ударов заключается не только в уничтожении отдельных военных объектов, но и в постепенном разрушении всей логистической системы, обеспечивающей российские войска в Крыму и на южном направлении.

По данным издания, первыми целями украинской кампании стали российские системы противовоздушной обороны и радиолокационные комплексы. Только в течение июня украинская сторона заявила об уничтожении 31 комплекса ПВО и радаров различных типов.

Одним из самых резонансных ударов стало поражение радиолокационной системы "Нева-Б", стоимость которой оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии почти 600 километров. После удара система, вероятно, вышла из строя.

Именно ослабление российской ПВО открыло Украине возможность для дальнейших массированных атак по другим стратегическим целям.

Впоследствии ВСУ сосредоточились на транспортных маршрутах, по которым Россия перебрасывает войска, боеприпасы и горючее. Особое значение имеет Чонгарский мост, соединяющий Крым с материковой частью Украины. После украинских ударов российские военные были вынуждены оперативно соорудить временную понтонную переправу, однако и она вскоре оказалась под новыми атаками украинских беспилотников.

Позже российская сторона начала сооружать земляную дамбу рядом с мостом, надеясь сделать переправу менее уязвимой для ударов.

Помимо мостов, украинские дроны регулярно проводят атаки на грузовики с топливом, железнодорожные составы и поезда, используемые для обеспечения российской группировки.

Отдельное направление украинской кампании – энергетическая инфраструктура оккупированного Крыма. В течение последних недель украинские военные нанесли удары по нефтебазам, топливным терминалам, компрессорным станциям и электроподстанциям.

Одной из самых заметных атак стал удар по нефтяному терминалу в Керчи, после которого над городом поднялся густой столб дыма.

Также был осуществлен налет на нефтяной терминал в порту Кавказ на российском берегу Керченского пролива, что дополнительно затруднило транспортировку топлива между Россией и оккупированным Крымом. Из-за повреждений энергетических объектов на полуострове начались масштабные перебои с электроснабжением, а местная оккупационная администрация была вынуждена ввести режим чрезвычайной ситуации.

Как это влияет на Россию?

Украинский военный аналитик Константин Машовец отмечает, что непрерывные удары уже заставляют отдельные российские подразделения на южном направлении больше думать о собственной защите, чем о наступательных операциях.

В то же время эксперт подчеркивает, что для полного истощения российской логистики такая кампания должна продолжаться еще долгое время.

Географическое положение Крыма само по себе делает его уязвимым. После фактического вытеснения кораблей Черноморского флота из Севастополя главной артерией снабжения остается Керченский мост и несколько сухопутных маршрутов, которые Украина пытается систематически выводить из строя.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес считает, что сегодня в Крыму практически не осталось мест, недосягаемых для украинских средств поражения.

В Крыму негде спрятаться. Украинцы имеют возможность добраться до любого места, где есть средства противовоздушной обороны, логистический центр, аэродром или штаб,

– заявил он.

Украинские военные также отмечают, что Россия постоянно пытается адаптироваться к новым атакам, однако Силы обороны столь же быстро меняют свою тактику.

Начальник штаба 412-й бригады беспилотных систем Артем Беленков отметил, что украинские военные постоянно находят новые способы наносить удары по российским объектам независимо от направления или глубины их расположения.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев подытожил, что совокупность ударов по логистике, энергетике и топливной инфраструктуре постепенно превращает оккупированный Крым в "гигантскую логистическую мышеловку", где поддерживать боеспособность российских войск становится все сложнее.

Напомним, Зеленский также заявил, что Россия все сильнее ощущает последствия войны, в частности из-за потерь на фронте и успешных украинских операций во временно оккупированном Крыму. По его словам, именно эти факторы затрудняют российскому руководству возможность объяснять ситуацию собственному обществу и союзникам.

Он отметил, что "Путин уже проигрывает эту войну", и единственное, что диктатор может сделать, – это просто уничтожать гражданское население ракетными ударами.