Глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал "24 Каналу", что ключевым фактором является не ввод войск на полуостров, а системное разрушение российской военной логистики.

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Как Украина может заблокировать Крым без ввода войск

Андрей Коваленко подчеркнул, что после оккупации Россия превратила Крым в крупный военный хаб, через который поставляла боеприпасы, технику и топливо для своих группировок в Запорожской и Херсонской областях.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО о ситуации в Крыму: видео

Однако сейчас эта логистика все больше разрушается. Украинские удары регулярно уничтожают склады, грузовики с боеприпасами и другие военные объекты, из-за чего снабжение российских войск становится все более сложным.

Блокировать Крым и создать там условия, непригодные для жизни россиян, возможно без ввода туда десанта. Дроны разрушают топливную инфраструктуру, военные объекты, энергообъекты. Они (оккупанты – 24 Канал) сами оттуда будут уезжать,

– сказал глава ЦПД.

По его мнению, если военная база, в которую Россия превратила Крым, перестанет функционировать, оккупанты больше не смогут эффективно использовать полуостров для ведения войны.

Почему Путин будет держаться за Крым до последнего

Коваленко также убежден, что для Владимира Путина Крым имеет не только военное, но и символическое значение. Именно поэтому кремлевский лидер, вероятно, будет пытаться удержать полуостров любой ценой.

Он будет делать все возможное и направлять туда тысячи солдат российской армии, чтобы при своей жизни не увидеть этого унижения,

– отметил глава ЦПД.

Несмотря на это, он подчеркнул, что так или иначе Крым вернется под контроль Украины. К тому моменту, по мнению Андрея Коваленко, Россия может столкнуться с настолько серьезными внутренними проблемами, что отдельные ее регионы начнут поднимать вопрос о выходе из состава федерации.

Важно, что Киев усиливает ракетные атаки на Крым, чтобы заставить Владимира Путина начать мирные переговоры из-за угрозы потери полуострова. Однако аналитики предупреждают, что такая стратегия может спровоцировать Кремль на принятие радикальных решений. В частности, рассматриваются сценарии объявления новой волны мобилизации в России или ударов по логистической инфраструктуре стран НАТО.