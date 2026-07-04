Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що ключовим фактором є не введення військ на півострів, а системне руйнування російської військової логістики.

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Як Україна може заблокувати Крим без введення військ

Андрій Коваленко підкреслив, що після окупації Росія перетворила Крим на великий військовий хаб, через який постачала боєприпаси, техніку та паливо для своїх угруповань у Запорізькій і Херсонській областях.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО про ситуацію у Криму: відео

Однак зараз ця логістика дедалі більше руйнується. Українські удари регулярно знищують склади, вантажівки з боєприпасами та інші військові об'єкти, через що забезпечення російських військ стає дедалі складнішим.

Заблокувати Крим і створити там умови, непридатні для життя росіян, можливо без введення туди десанту. Дрони руйнують паливну інфраструктуру, військові об'єкти, енергооб'єкти. Вони (окупанти – 24 Канал) самі звідти будуть їхати,

– сказав голова ЦПД.

На його думку, якщо військова база, на яку Росія перетворила Крим, перестане функціонувати, окупанти більше не зможуть ефективно використовувати півострів для ведення війни.

Чому Путін триматиметься за Крим до останнього

Коваленко також переконаний, що для Володимира Путіна Крим має не лише військове, а й символічне значення. Саме тому кремлівський лідер, ймовірно, намагатиметься утримати півострів за будь-яку ціну.

Він буде робити все і класти там тисячі людей російської армії, щоб за свого життя не побачити цього приниження,

– зауважив голова ЦПД.

Попри це, він наголосив, що так чи інакше Крим повернеться під контроль України. До того моменту, на думку Андрія Коваленка, Росія може зіткнутися з настільки серйозними внутрішніми проблемами, що окремі її регіони почнуть порушувати питання про вихід зі складу федерації.

Важливо, Київ посилює ракетні атаки на Крим, щоб змусити Володимира Путіна розпочати мирні переговори через загрозу втрати півострова. Проте аналітики попереджають, що така стратегія може спровокувати Кремль на ухвалення радикальних рішень. Зокрема, розглядаються сценарії оголошення нової хвилі мобілізації у Росії або ударів по логістичній інфраструктурі країн НАТО.