Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил "24 Каналу", что пока речь об официальном объявлении эвакуации не идет, однако российские оккупанты, возможно, уже обсуждают алгоритмы своих действий на случай ухудшения ситуации.

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Россияне могут готовиться к вывозу документов из Крыма

По словам Сергея Братчука, в последние дни украинские удары были нанесены не только по военным аэродромам в Саках, Гвардейском и Джанкое, но и по энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре оккупированного полуострова. Кроме того, Силы обороны регулярно выявляют и поражают российские средства противовоздушной обороны.

Мы видим, что в Крыму каждый день жарко. Как говорится, включайте кондиционеры – они вам помогут,

– сказал он.

У россиян также проблемы с обеспечением топливом. По словам представителя Украинской добровольческой армии, в Севастополе уже сообщают об ограниченной продаже бензина, а на отдельных автозаправочных станциях топлива хватает лишь примерно на сотню автомобилей с лимитом в 20 литров на каждый. Такая ситуация только усиливает тревожные настроения среди оккупантов.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии о ситуации в Крыму: видео

Российская оккупационная администрация, возможно, уже готовит возможные сценарии эвакуации, в частности вывоз документации и другого имущества.

Соответствующие планы, я думаю, уже могут обсуждаться, в частности алгоритмы действий, как вывезти документы или то, что еще не успели украсть в временно оккупированном Крыму,

– предположил Братчук.

Он подчеркнул, что показательными являются заявления оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова, который фактически признал проблемы с поставками топлива на полуостров, хотя российская пропаганда продолжает утверждать, что ситуация находится под контролем.

Интересно, что политтехнолог Тарас Загородний отметил : если оккупанты в Кремле готовятся вывозить документацию, то это не просто так. Вероятно, они пытаются скрыть следы своих преступлений.

Это также хороший признак того, что вскоре будут эвакуировать и весь свой персонал коллаборационистов,

– отметил он.

Кроме того, по словам Братчука, украинские удары по военной, энергетической и транспортной инфраструктуре Крыма будут продолжаться и в дальнейшем. Поэтому есть надежда, что поражение российской тактической авиации и ударных беспилотников позволит хотя бы временно снизить интенсивность атак оккупантов по южным регионам Украины.