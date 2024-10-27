Россия создала буи "Аква", чтобы противостоять морским дронам Украины в Черном море

Россия продолжает искать средства защиты от морских дронов в Черном море. В частности, враг планирует провести испытания нового акустического водного датчика "Аква".

Он предназначен именно для обнаружения украинских надводных катеров камикадзе, которые нанесли серьезные потери Черноморскому флоту России, пишет Deffence Express.

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Создание буев против морских дронов

Так, конструкторское бюро "Талламхо" сообщило, что датчик "Аква" разработали в соответствии с запросом российских военных. По состоянию на сегодня создана тестовая партия, которая имеет вид буев.

Датчик предназначен для обнаружения БЭК (безэкипажных катеров – 24 Канал). Буи забрасывают как можно дальше от берега и передают информацию, а также геопозицию на пульт управления, если улавливают что-то похожее на шум, который выдают БЭК,

– указывают в "Талламхо".

В общем выявление катеров это важный этап в противодействии морским дронам. Россия уделяет внимание угрозе, даже несмотря на то, что в последнее время атак на флот России в Черном море не было.