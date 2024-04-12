По мнению военного эксперта и полковника запаса ВСУ Петра Черника, которое он высказал 24 Каналу, поскольку россияне больше не будут пытаться вернуть Украину "обратно в лоно империи", они будут уничтожать ее экономику. Потому что все, что строит промышленность и сфера услуг, – это электротяга, единственное исключение – сельское хозяйство в части обработки земель.

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Применили все, что можно было

Это же касается и газовых хранилищ, поэтому сейчас сильно бьют по Стрыйщине, что на Львовщине. Европа практически отказалась от российского газа, начинает нарастать процесс обеспечения Европы норвежским газом и сжиженным газом из Америки. И эти процессы будут только развиваться. А газ надо где-то хранить.

Ракеты вредят инфраструктуре, то есть системам перекачки газа, но это все восстанавливается. А само газовое хранилище однозначно переживет такие ракетные атаки,

– пояснил военный эксперт.

По словам Черника, россияне сейчас находятся на вершине своих технологических возможностей, то есть они применили все, что могли применить против Украины.

У них остались лишь стратегические, подвижные установки РС-24 "Ярс", предназначенные для нанесения ударов на расстоянии от 7 до 11 тысяч километров, а также – подводные лодки типа "Дельфин" и типа "Рей". На одной ракета Р-29, на другом – ракета Р-30.

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