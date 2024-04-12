На думку військового експерта і полковника запасу ЗСУ Петра Черника, яку він висловив 24 Каналу, оскільки росіяни більше не будуть намагатися повернути Україну "назад у лоно імперії", вони будуть нищити її економіку. Бо все, що будує промисловість і сфера послуг, – це електротяга, єдиний виняток – сільське господарство у частині оброблення земель.
Дивіться також Чому ворогу вдалося зруйнувати Трипільську ТЕС: в "Центренерго" пояснили
Застосували все, що можна було
Це ж стосується і газових сховищ, тому зараз сильно б’ють по Стрийщині, що на Львівщині. Європа практично відмовилася від російського газу, починає наростати процес забезпечення Європи норвезьким газом і скрапленим газом із Америки. І ці процеси будуть тільки розвиватися. А газ треба десь зберігати.
Ракети шкодять інфраструктурі, тобто системам перепомпування газу, але це все відновлюється. А саме газове сховище однозначно переживе такі ракетні атаки,
– пояснив військовий експерт.
За словами Черника, росіяни зараз перебувають на вершині своїх технологічних спроможностей, тобто вони застосували все, що могли застосувати проти України.
У них залишилися лише стратегічні рухомі установки РС-24 "Ярс", призначені для завдання ударів на відстані від 7 до 11 тисяч кілометрів, а також – підводні човни типу "Дельфін" і типу "Рей". На одному ракета Р-29, на іншому – ракета Р-30.
Масована атака 11 квітня: що відомо
- Повітряні сили попереджали про пуски "Шахедів" ще о 22:25 10 квітня. Спочатку тривоги лунали у південних та східних областях, а після опівночі та далі протягом ночі поширилася на центральні та західні області. Загроза дронів тривала в Україні приблизно до 5:03, коли останній "Шахед" зафіксували у Львівській області.
- У Повітряних силах уточнили, що окупанти запустили 82 засоби повітряного нападу: 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС; 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К; 12 зенітних керованих ракет С-300; 40 ударних БпЛА типу "Шахед"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
- Внаслідок атаки окупантів постраждали одразу 4 області України – Харківська, Запорізька, Львівська та Київська. Основною ціллю росіян була критична енергетична інфраструктура.
- "Центренерго" вже назвали 11 квітня "чорним днем", оскільки росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. Після цієї атаки товариство втратило 100% генерації.