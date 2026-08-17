Соседний дом сгорел дотла: Россия нанесла удар по усадьбе известного скульптора в Харькове

На прошлой неделе только суббота в Харькове прошла без обстрелов. Во все остальные дни – от одного до четырех районов подвергались атакам беспилотников и ракет. Во время одной из них оккупанты попали в дом известного украинского скульптора и художника Катиба Мамедова.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что его дом сильно поврежден – сгорела крыша. К счастью, мастерская пострадала минимально.

Россия нанесла удар по усадьбе известного скульптора в Харькове

В течение прошлой недели во время некоторых атак беспилотники иногда падали на землю. Однако в то же время известно о повреждениях общежитий, административных зданий, частного сектора и даже собора святого Николая Чудотворца УГКЦ.

По словам корреспондентки, спасателям в Харькове в очередной раз пришлось работать в условиях постоянных угроз и повторных ударов, что очень тяжело.

Соседний частный дом украинского скульптора сгорел дотла,

– подчеркнула она.

Черненко поделилась подробностями удара по усадьбе скульптора: смотрите видео

Корреспондентка отметила, что от постоянных вражеских атак страдают также прифронтовые районы в области. Очень часто оккупанты наносят удары именно по АЗС.

В начале августа Харьковская областная военная администрация подала запрос о изменениях – что топливо можно продавать не только на стационарных заправках, но и на мобильных передвижных заправках. Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА. В некоторых районах это крайне необходимо – там уже работают мобильные почтовые отделения, мобильные пенсионные и социальные учреждения.