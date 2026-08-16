Об этом сообщили на странице прихода храма.
Что известно о повреждениях собора?
По информации представителей прихода, взрывная волна и осколки вражеских боеприпасов задели не только само сакральное сооружение, но и окружающую инфраструктуру и церковные помещения.
Повреждения собора Святого Николая Чудотворца в Харькове: смотрите фото из публикации приходаВ нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
К счастью, ни один из прихожан храма не получил ранений.
Напомним, российские войска регулярно наносят удары по гражданским объектам Харькова, разрушая культурные и исторические достопримечательности города.
Случаи обстрелов религиозных объектов в разных городах Украины также далеко не единичны. 2 августа российские военные провели атаку беспилотником на Свято-Введенскую церковь в Бериславе в Херсонской области, в результате чего памятник был уничтожен огнем. Храм, построенный еще в 1725 году, имел статус памятника архитектуры национального значения.
Ранее, 15 июня, во время удара по Киеву пострадала Киево-Печерская лавра: российский дрон попал в Успенский собор и вызвал пожар.
В то же время Русская православная церковь продолжает поддерживать войну на официальном уровне. По приведенным данным, в РПЦ утвердили как минимум 12 молитв, посвященных войне. Это свидетельствует об использовании религиозной риторики для оправдания российской агрессии против Украины и придания ей псевдорелигиозного обоснования.