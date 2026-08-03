Об этом сообщает Центр по противодействию дезинформации.

Как в России молятся о войне?

До начала полномасштабной войны риторика РПЦ в основном была завуалированной и сводилась к призывам к "миру".

Однако после 2022 года церковные тексты все более открыто приобрели милитаристский характер. В частности, в храмах РПЦ обязательно читают молитву "о Святой Руси", в которой содержится просьба о победе России.

К тому же за отказ священников от ее произнесения их могут лишить сана. В то же время Синод РПЦ регулярно создает новые молитвы для военных и их семей.

На фронте также распространяются неофициальные тексты, в частности молитва об "архистратиге Владимире", где Владимира Путина фактически отождествляют с архангелом Михаилом.

Системное навязывание Z-молебен, наглядно демонстрирует, что РПЦ является исключительно пропагандистским институтом Кремля. Ее деятельность не имеет никакого отношения к духовности или христианской этике,

– подчеркнули в ЦПД.

По словам бывшего заместителя главы ГУР Ильи Павленко, РПЦ фактически действует в интересах Кремля и используется российскими спецслужбами, в частности СЗР, ГРУ и ФСБ.

"Любой священник РПЦ, который выезжает за границу, либо завербован, либо обладает регалиями российских спецслужб", – подчеркнул он, добавив, что основными задачами церкви в Европе являются разведывательная деятельность и распространение пророссийской пропаганды, в частности среди украинских беженцев.

Кстати, ранее в чешских Карловых Варах правоохранители остановили автомобиль митрополита Илариона, возглавляющего чешское отделение РПЦ. Во время обыска в багажнике обнаружили четыре контейнера с неизвестным белым веществом.