Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Як у Росії моляться на війну?

До початку повномасштабної війни риторика РПЦ здебільшого була завуальованою та зводилася до закликів до "миру".

Однак після 2022 року церковні тексти дедалі відкритіше набули мілітаристського характеру. Зокрема, у храмах РПЦ обов'язково читають молитву "про Святу Русь", у якій є прохання про перемогу Росії.

До того ж, за відмову священників від її виголошення можуть позбавити сану. Водночас синод РПЦ регулярно створює нові молитви для військових та їхніх родин.

На фронті також поширюються неофіційні тексти, зокрема молитва про "архістратига Володимира", де Володимира Путіна фактично ототожнюють з архангелом Михаїлом.

Системне нав'язування Z-молитв наочно демонструє, що РПЦ є виключно пропагандистським інститутом Кремля. Її діяльність не має жодного стосунку до духовності чи християнської етики,

– наголосили в ЦПД.

За словами ексзаступника глави ГУР Іллі Павленка, РПЦ фактично діє в інтересах Кремля та використовується російськими спецслужбами, зокрема СЗР, ГРУ і ФСБ.

"Будь-який священник РПЦ, який виїжджає за кордон, або завербований, або має регалії російських спецслужб", – наголосив він, додавши, що основними завданнями церкви в Європі є розвідувальна діяльність і поширення проросійської пропаганди, зокрема серед українських біженців.

До речі, раніше в чеських Карлових Варах правоохоронці зупинили автомобіль митрополита Іларіона, який очолює чеську філію РПЦ. Під час обшуку в багажнику виявили чотири контейнери з невідомою білою речовиною.