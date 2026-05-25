Об инциденте сообщает защита российского митрополита в его телеграм-канале.

Что известно об инциденте с наркотиками у российского митрополита Илариона в Чехии?

В городе Карловы Вары 24 мая полиция остановила автомобиль митрополита Иларион, который возглавляет чешскую ветвь Русской православной церкви. Во время проверки в багажном отделении авто обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета, вероятно речь идет о наркотиках.

Иларион пока якобы не может лично комментировать ситуацию, поэтому информацию обнародовали его защита. Как говорится в сообщении, автомобиль остановили после выезда от храма Петра и Павла. Полицейские якобы не объяснили конкретной причины проверки и сразу перешли к осмотру машины. Во время обыска правоохранители обнаружили в багажнике контейнеры с неизвестным веществом. Его состав и происхождение должны установить эксперты.

Сам Иларион категорически отрицает любую причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и называет инцидент провокацией. Он утверждает, что никогда не имел отношения к незаконному обороту наркотических средств и настаивает на полном и независимом расследовании.

Сторона защиты также выразила претензии относительно действий правоохранителей во время проверки. Как отмечают защитники российского митрополита, автомобиль якобы уже ждали две полицейские машины, а самого митрополита во время осмотра отвели в магазин на заправке, не позволив наблюдать за процессом. Защита требует предоставить записи с камер, провести независимую экспертизу вещества и проверить отпечатки пальцев и следы ДНК на контейнерах.

Также хотят установить, кто имел доступ к автомобилю до момента остановки. Кроме того, Иларион заявил, что в последние месяцы получал анонимные угрозы, в частности с требованиями покинуть место служения и угрозами физической расправы.

Напомним, Иларион долгое время был одной из самых влиятельных фигур в Русской православной церкви. С 2009 года он возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата и считался одним из возможных преемников патриарха РПЦ. В 2022 году синод РПЦ отстранил его от этой должности и перевел в Будапештско-Венгерскую епархию. В конце 2024 года Иларион потерял и этот пост после громкого скандала, связанного с обвинениями в домогательствах. После этого его направили служить в храм святых Петра и Павла в Карловы Вары.

В 2025 году в Чехии также обсуждали возможность внесения митрополита в национальный санкционный список.