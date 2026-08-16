Про це повідомили на сторінці парафії храму.

Що відомо про пошкодження собору?

За інформацією представників парафії, вибухова хвиля та уламки ворожих боєприпасів зачепили не лише саму сакральну споруду, а й навколишню інфраструктуру та церковні приміщення.

Пошкодження собору Святого Миколая Чудотворця у Харкові: дивіться фото з допису парафії

На щастя, жоден із прихожан храму не отримав поранень.

Нагадаємо, російські війська регулярно завдають ударів по цивільних об'єктах Харкова, руйнуючи культурні та пам'ятки міста.

Випадки обстрілів релігійних об'єктів у різних містах України також зовсім не поодинокі. 2 серпня російські військові атакували безпілотником Свято-Введенську церкву в Бериславі на Херсонщині, внаслідок чого пам’ятку було знищено вогнем. Храм, зведений ще у 1725 році, мав статус пам’ятки архітектури національного значення.

Раніше, 15 червня, під час удару по Києву постраждала Києво-Печерська лавра: російський дрон влучив в Успенський собор і спричинив пожежу.

Водночас Російська православна церква продовжує підтримувати війну на офіційному рівні. За наведеними даними, у РПЦ затвердили щонайменше 12 молитов, присвячених війні. Це свідчить про використання релігійної риторики для виправдання російської агресії проти України та надання їй псевдорелігійного обґрунтування.