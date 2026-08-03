Про це поінформував журналіст Олег Батурін.

Що відомо про знищену церкву?

Свято-Введенська церква в Бериславі – це пам'ятка національного значення.

Церкву знищили росіяни – її спалили за допомогою дрона,

– написав Батурін.

Храм є пам'яткою архітектури XVIII століття. Його звели з дуба у 1725 році, а в 1782-му козаки переправили споруду з Переволочанської фортеці на Полтавщині Дніпром до Берислава.

Грамоту на освячення храму видали 22 серпня 1784 року. У 1939 – 1941 роках церква була закрита. Попри те, що її планували розібрати на дрова, споруда дивом збереглася. Тепер же церква знищена внаслідок російського удару.

Слід зауважити, що у 2022 році Херсон перебував під російською окупацією протягом восьми місяців – із березня до листопада. 11 листопада місто було повністю звільнене українськими військами під час контрнаступу на півдні. Нині Херсон регулярно потерпає від обстрілів і атак безпілотників із протилежного берега Дніпра.

Атакують окупанти й обласний центр. Удень 1 серпня російські війська атакували Херсон 2 керованими авіабомбами. Близько 16:00 під ударом опинився Центральний район міста. Внаслідок атаки загинула 54-річна жінка, ще 18 людей отримали поранення. Також пошкоджено два медичні заклади, приватні будинки та складські приміщення.

За словами херсонської журналістки Євгенії Вірлич, за майже чотири роки повномасштабної війни місто практично не мало повністю спокійних днів. Російські війська продовжують обстрілювати Херсон, регулярно змінюючи тактику атак, що створює дедалі більшу небезпеку для цивільного населення.