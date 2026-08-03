Об этом сообщил журналист Олег Батурин.
Что известно об уничтоженной церкви?
Свято-Введенская церковь в Бериславе – это памятник национального значения.
Церковь уничтожили россияне – ее сожгли с помощью дрона,
– написал Батурин.
Храм является памятником архитектуры XVIII века. Его возвели из дуба в 1725 году, а в 1782-м казаки переправили сооружение из Переволочанской крепости на Полтавщине по Днепру в Берислав.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Грамоту на освящение храма выдали 22 августа 1784 года. В 1939–1941 годах церковь была закрыта. Несмотря на то, что ее планировали разобрать на дрова, сооружение чудом сохранилось. Теперь же церковь уничтожена в результате российского удара.
Следует отметить, что в 2022 году Херсон находился под российской оккупацией в течение восьми месяцев – с марта по ноябрь. 11 ноября город был полностью освобожден украинскими войсками в ходе контрнаступления на юге. В настоящее время Херсон регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников с противоположного берега Днепра.
Оккупанты проводят атаки и на областном центре. Днем 1 августа российские войска провели атаку на Херсон двумя управляемыми авиабомбами. Около 16:00 под ударом оказался Центральный район города. В результате атаки погибла 54-летняя женщина, еще 18 человек получили ранения. Также повреждены два медицинских учреждения, частные дома и складские помещения.
По словам херсонской журналистки Евгении Вирлич, за почти четыре года полномасштабной войны у города практически не было полностью спокойных дней. Российские войска продолжают обстреливать Херсон, регулярно меняя тактику атак, что создает все большую опасность для гражданского населения.