"Войну нужно завершить": Зеленский продемонстрировал последствия точных ударов по российским объектам

Украинские дальнобойные ракеты продолжают наносить атаки по российским целям. Так, 19 июля подразделения СБУ и ВСУ провели атаки на вражеские объекты на территории России, а также в акватории Черного моря.

Кадры успешных ударов украинских бойцов по вражеским объектам Зеленский опубликовал на своем телеграм-канале.

Как президент прокомментировал эти атаки?

Глава государства прежде всего отметил, что бойцы СБУ поразили сразу 3 нефтебазы в Ставропольском крае России, в то же время ВСУ нанесли удар по еще одному объекту в этом же регионе.

При этом продолжается операция по ограничению возможностей врага свободно перемещаться по акватории Черного моря. Так, Зеленский сообщил о точных попаданиях по 3 российским танкерам теневого флота.

"Благодарю каждое наше подразделение, которое усиливает в России ощущение, что эту войну нужно завершать",

– подчеркнул глава государства.

Последствия атак по вражеским целям: смотрите видео со страницы Зеленского

Отметим также, что захватчики несут поразительные потери в личном составе. Только за предыдущие сутки Силы обороны ликвидировали около 1 520 окупантов. При этом аналитики Института изучения войны утверждают, что Россия предположительно готовится к затяжной позиционной войне.

Так, страна-агрессор планирует мобилизовать сотни тысяч военных осенью. По словам главы ЦПИ Андрея Коваленко, некоторых мобилизованных россиян планируют бросать в бой в первые 2 недели, чтобы любой ценой стабилизировать ситуацию на Востоке. Других же будут готовить от месяца для потенциального открытия нового направления фронта.