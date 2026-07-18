Об этом сообщил руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Что известно о планах мобилизации в России?

По словам Коваленко, некоторых мобилизованных россиян планируют бросать в бой первые 2 недели, чтобы любой ценой стабилизировать ситуацию на Востоке. Других же будут готовить от месяца для потенциального открытия нового направления фронта.

У нас будут очень насыщены осень и зима, и нужно будет выстоять в очень непростых боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства,

– высказался лейтенант.

Он также добавил, что военно-политическое руководство России, в частности, Кириенко и Герасимов, смогли заверить кремлевского диктатора в том, что такие мобилизационные шаги могут помочь победить в войне.

"Я точно знаю, что они ошибаются", – заметил глава ЦПИ. Коваленко подчеркнул, что сейчас нам всем нужно будет единство и эффективность.

Следует также отметить, что согласно отчету Института изучения войны, страна-аресорка, вероятно, и дальше сосредотачивается на подготовке войск к затяжной позиционной войне в Украине, а не на механизированных наступательных операциях, которые могли бы обеспечить быстрое продвижение.

Что касается мобилизации, то военный эксперт Сергей Грабский отметил, что мобилизовать людей – это только первый этап. Их нужно обеспечить по форме, распределить по подразделениям, научить и обеспечить всем необходимым, включая питание, а это требует значительных средств. По его словам, в российской армии даже туалетная бумага не входит в нормы обеспечения.

Одной из наибольших проблем остается острый дефицит кадрового состава для штабов бригад, дивизий и корпусов, что существенно усложняет формирование и развертывание новых подразделений.