Владимир Путин пытается убедить российское население в том, что власти оперативно реагируют на угрозу со стороны украинских БПЛА. Однако на самом деле он просто перекладывает ответственность за отражение атак на частный бизнес.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Кого Путин назначил ответственным за защиту объектов от атак БПЛА?

3 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме Путин уделил основное внимание новым требованиям к частным российским компаниям. Отныне они должны самостоятельно финансировать и поддерживать системы противовоздушной обороны для защиты своих предприятий.

Глава Кремля также заявил, что его указ от 24 августа, позволяющий федеральным властям изымать объекты критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают надлежащую защиту или ремонт, не является мерой национализации. По словам Путина, это лишь механизм, обязывающий предприятия критической инфраструктуры устанавливать системы ПВО.

Напомним, что российские власти начали требовать от частного бизнеса и других структур, не относящихся к федеральным органам власти, обеспечивать собственную ПВО еще в конце мая 2026 года. Это произошло на фоне неспособности российских войск защитить значительную часть тыловых районов страны.

Украинские удары на большие расстояния все чаще заставляют Путина публично признавать экономические последствия более чем четырехлетней войны для России.

Вероятно, он пытается продемонстрировать, что осознает внутренние проблемы страны, одновременно уверяя россиян, что власть принимает необходимые меры для их решения. Это особенно важно в преддверии сентябрьских выборов в Государственную думу.