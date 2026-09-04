Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Кого Путін визначив відповідальним за захист об'єктів від атак БпЛА?

3 вересня під час виступу на Східному економічному форумі Путін основну увагу приділив новим вимогам до приватних російських компаній. Відтепер вони мають самостійно фінансувати та підтримувати системи протиповітряної оборони для захисту своїх підприємств.

Глава Кремля також заявив, що його указ від 24 серпня, який дозволяє федеральній владі вилучати об'єкти критичної інфраструктури, якщо їхні власники не забезпечують належний захист або ремонт, не є заходом із націоналізації. За словами Путіна, це лише механізм, який зобов'язує підприємства критичної інфраструктури встановлювати системи ППО.

Нагадаємо, що російська влада почала вимагати від приватного бізнесу та інших структур, які не належать до федеральних органів влади, забезпечувати власну ППО ще наприкінці травня 2026 року. Це відбулося на тлі нездатності російських військ захистити значну частину тилових районів країни.

Українські далекобійні удари дедалі частіше змушують Путіна публічно визнавати економічні наслідки понад чотирьох років війни для Росії.

Ймовірно, він намагається продемонструвати, що усвідомлює внутрішні проблеми країни, водночас запевняючи росіян, що влада вживає необхідних заходів для їхнього вирішення. Це особливо важливо напередодні вересневих виборів до Державної думи.