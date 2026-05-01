Россия будет гореть еще сильнее: Зеленский анонсировал усиление дальнобойных ударов

Президент Украины анонсировал усиление атак на Россию. Особый акцент – именно на дальнобойных ударах.

Об этом объявил президент Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам 1 мая.

Что сказал Зеленский об ударах по России?

Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит существенное усиление направления наших так называемых "дальнобойных санкций" – украинских дальнобойных систем.

Будут решения. Будут решения и по военному образованию,

– сообщил президент.

Что именно имел в виду глава государства, он не уточнил. Однако в последнее время украинские удары по России усилились.

Стоит заметить! Украинские БПЛА уже добрались до Урала. Впервые это произошло 25 апреля. После этой атаки российские пропагандисты начали жаловаться, что российская ПВО не смогла сбить дроны за 10 часов их полета. В целом расстояние до Урала от Украины составляет более 1800 километров.



Силы беспилотных систем тогда поразили российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области.

Как дальнобойные удары влияют на врага?

Как ранее в этот день отмечал Владимир Зеленский, с начала 2025 года страна-террорист уже потеряла не менее 7 миллиардов долларов из-за атак по нефтяной индустрии.

"Дальнобойные санкции" Украины вышли на новый уровень по трем компонентам:

сокращение российской нефтяной прибыли,

дистанция,

интенсивность санкций.

Кстати, российская противовоздушная оборона оказалась бессильной против украинских беспилотников. Причина – недостаточная плотность защиты и сложность обнаружения дронов радарами, отметил авиационный эксперт Валерий Романенко 24 Каналу.

Последние атаки на Россию

29 апреля в Воронежской области Силы обороны атаковали российские вертолеты Ми-28 и Ми-17. Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что эта атака показала, что Украина уже может бить по второму эшелону тылов россиян. Еще недавно добраться туда было крайне сложно.

Также 29 апреля из-за атаки дронов горел НПЗ в Орске Оренбургской области. Этот завод занимается производством более 30 видов нефтепродуктов и может перерабатывать 6,6 миллиона тонн нефти ежегодно.

А 30 апреля дроны СБУ посетили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в более чем 1500 километрах от Украины.

Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн в комментарии 24 Каналу связал усиление атаки на НПЗ России из-за роста цен на нефть после войны на Ближнем Востоке, из-за которой страна-террорист начала зарабатывать больше.