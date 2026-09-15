Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью CBS News 15 сентября.

Что известно об атаках на президентский самолет?

Зеленский рассказал, что первый инцидент произошел 9 сентября, когда он летел из Молдовы в Норвегию. Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявлял, что дрон в воздушном пространстве Молдовы "едва не сбил" самолет украинского президента.

В Молдове находился мой президентский самолет, и именно поэтому они напали на Молдову,

– сказал Зеленский.

По словам президента, подобная ситуация повторилась через несколько дней, когда он возвращался в Украину через Кишинев. Во время обратного маршрута в воздушное пространство Молдовы также проник один или два беспилотника. Об этом инциденте ранее публично не сообщалось.

В тот момент все члены президентской делегации находились в безопасности. В то же время сначала было непонятно, был ли пролет дронов напрямую связан с самолетом Зеленского и была ли атака преднамеренной.

Президент Украины считает, что действия России были частью стратегии запугивания его и других иностранных лидеров.

Зеленский также прокомментировал недавний инцидент с пассажирским поездом, в котором находились иностранные высокопоставленные лица, направлявшиеся в Украину. Российский беспилотник совершил атаку на поезд в воскресенье, после чего делегацию эвакуировали вблизи польской границы.

Среди пассажиров были высокопоставленные чиновники ЕС и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Возможно, они не знали, что там были какие-то американцы, или, возможно, наоборот, они знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали. Вот почему европейцы, американцы, большая делегация находились в этом поезде, и они напали,

– сказал президент.

Напомним, российский реактивный дрон совершил атаку на локомотив "Укрзализныци" на станции Ягодин вблизи границы с Польшей. Незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд с советниками по вопросам безопасности стран ЕС и бывшими европейскими лидерами, в частности экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Также на станции в момент атаки находился другой поезд, в котором ехал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Дрон обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы, после чего примерно за 15 минут до удара с поезда подали сигнал об эвакуации.