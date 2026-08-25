Июль стал самым смертоносным для гражданского населения в Украине, – ООН

Июль стал самым смертоносным месяцем для мирного населения в Украине за более чем 4 года полномасштабного российского вторжения. Погибли сотни людей.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер в понедельник, 24 августа, на заседании Рады Безопасности ООН, посвященном Дню независимости Украины.

Какова была ситуация с обстрелами в июле

Флетчер сообщил, что в июле по меньшей мере 437 человек погибли и более 2600 были ранены.

"В первой половине года число жертв среди гражданского населения выросло на 37% по сравнению с прошлым годом", – отметил он.

Заместитель генсека ООН на прошлой неделе посетил Украину и собственными глазами увидел, в частности, последствия атак на гражданских в Херсоне. В этом году количество атак FPV-дронов выросло на 60%, причем они часто приводят к жертвам.

По словам Флетчера, в одной из больниц, расположенной в 1 километре от реки, которая обозначает линию фронта, 70% гражданских пациентов лечат от взрывных травм, преимущественно полученных в результате атак FPV-дронов.

В первой половине 2026 года гуманитарные организации оказали помощь более чем 3 миллионам украинцев. Также ООН запустила план зимнего реагирования на сумму 358 миллионов долларов для 2 миллионов человек.

Флетчер также выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Черном море. По его словам, она может иметь более широкие гуманитарные последствия.

Жизненно важно, чтобы зерно, топливо и удобрения поступали беспрепятственно. Необходима настойчивая дипломатия, чтобы сдержать риски для общин в регионе и далеко за его пределами,

– сказал заместитель генсека ООН.

Он призвал членов Совбеза усилить защиту международного гуманитарного права, подготовить гуманитарные организации к предстоящей зиме и вести диалог с государствами и компаниями, которые разрабатывают и применяют новые военные технологии.

Людям, с которыми я встречался, не нужны от нас новые слова об их стойкости. Им нужна защита. Им нужна помощь и, прежде всего, им нужно, чтобы эта война закончилась,

– подчеркнул Флетчер.

К слову, более 50 стран-членов ООН выдвинули России принципиальное требование. На высшем дипломатическом уровне они призвали к немедленным действиям во имя восстановления безопасности и мира.