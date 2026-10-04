Общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о мотивах Дональда Трампа в отношении завершения войны, роль Илона Маска в новых военных проектах Пентагона, реакцию американских СМИ на российский террор и перспективы украинского ракетного производства.

Отдельно Пинкус заявил, что шесть украинских компаний уже работают в США над созданием совместных предприятий по производству ракет и дронов, а Пентагон готовит соответствующие контракты.

Хочет ли Трамп "заморозить" войну любой ценой?

Саймон Шустер со ссылкой на источники пишет, что Виткофф и Кушнер продвигают идею ограниченного энергетического перемирия. А в октябре уже готовится трехсторонний саммит в Абу-Даби, где от Киева и Москвы хотят добиться запрета на удары по НПЗ, по электростанциям и по торговым судам. И вся американская позиция, как он пишет, заключается в том, чтобы сократить масштабы конфликта любым способом и с любой стороны. Но вот источники говорят, что пока все инициативы Россия отвергает. Этот американский план – попытка заморозить войну любой ценой?

Так, Трампу это нужно как воздух. Трампу все равно, сдаст ли Украина все свои территории или вообще ничего не сдаст, лишь бы прекратилась стрельба. И Трамп мог бы это преподнести американскому обыватору, сказать: "Вот это моя заслуга. Голосуйте за меня. Вот видите, сколько лет длилась война. А я вот взял и решил эту проблему". Вот как он умеет приписывать себе заслуги во всем остальном. Так и здесь.

Но все, что говорит Путин, – это плевки в сторону Трампа. Трамп это терпит. И у всех вопрос: почему?

Я уже начал говорить и в других эфирах тоже о том, что вам известно имя Джон Коул, который ведет переговоры с этим Лукашенко об освобождении политзаключенных. Он сейчас снова работает и с Виткоффом, и с Кушнером. То есть тем же методом начать работать с Путиным, чтобы именно Путин сегодня якобы стал освобождать политзаключенных, а в качестве компенсации ему предоставляли вот эти экономические преференции. Но никто на это не пойдет.

И вот Путин, кстати, уже ответил своими заявлениями, что он никогда не остановится. На то есть еще и другая причина. Путин не может остановиться. По словам того же Путина, если он сейчас, в данный момент, не завоюет Киев, не завоюет Донбасс, не завоюет все четыре области хотя бы по той линии фронта, которая есть, то, как Путин сам выразился, его повесят.

В этом есть очень много правды. Повесят свои же, потому что продать своему народу ничего, ничего продать. Поэтому пребывание в таком состоянии, когда к нему все обращаются, на него обращают внимание зарубежные лидеры, ему нравится, это его комфортное состояние, это адреналин для него. Он получает кайф.

Вот сегодня он уже угрожает ядерным оружием. Там, видите ли, кто-то "посягает на Калининград". Мол, европейцы проводят учения. Это против нас.

Но европейцы же проводят учения, опасаясь, напротив, атак Путина против стран-членов НАТО. И на то у них есть основания. Провокации почти ежедневно то в Германии, то в Польше, то в Румынии, то в странах Балтии. Это имеет место. Поэтому у европейцев есть основания опасаться, что Путин может спровоцировать военное вторжение в эти страны.

Поэтому Путин не остановится. Он предпочитает находиться в этом военном состоянии. Тем более Трамп не демонстрирует ту силу, которую он обязан был продемонстрировать. Мы не подталкиваем Трампа к открытой конфронтации с путинским режимом.

Нет, мы требуем одного: дай Украине оружие. Ты обязан дать оружие Украине. Мы никогда не забудем Будапештский меморандум. Америка подвела, предала Украину. Даже Клинтон признался в этом. Он сказал, что мы ошиблись. Мы не имели права этого делать. 1900 ядерных боеголовок было передано потенциальным врагам. А где ваши обязательства? Этих обязательств нет. Мы говорим об этом снова и снова на протяжении всей войны. Это первая причина, почему Трамп обязан помогать Украине.

Второе его обязательство – это то, что мы, американцы, олимп демократического мира, всегда обязывались помогать странам, стремящимся к свободе и независимости, какими и является Украина. Вот эти два фактора должны заставить Трампа помогать Украине. И хотя бы оружием – мы не просим ничего другого. И Украина никогда не просила живой силы, только оружие.

Поэтому я все равно, знаете, несмотря на то, что попытка умиротворить Путина с помощью вот этих инвестиций, американских торговых соглашений с единственной целью – чтобы он остановил войну – обречена на провал, Трамп должен это понимать. Насколько мы можем, мы стараемся донести это везде, где только можно.

И тем не менее я все-таки настроен оптимистично по одной причине: до ноября остался месяц, до выборов. У Трампа еще есть время наверстать упущенное, предоставить Украине то оружие, о котором она просит. Зеленский просил тысячу ракет для систем "Пэтриот". И у Трампа уже будут хорошие новости о том, что Украина сегодня, уже добившись успехов в прорывах линий фронта под Славянском, например, может полностью перейти к контрнаступлению.

Поэтому это уже можно донести до нас, избирателей, сказать: "Посмотрите, Украина добивается успехов, потому что я помогаю. И Украина победит. Она восстановит свои границы, и мы поможем. Мы обязаны помочь". Мы этого ждем от Трампа. Я думаю, возможно, так и будет. У него нет выбора, друзья мои, у него повсеместный провал во внешней политике.

Поэтому я говорил и буду повторять всегда: Украина – это дар Бога, который спасает мир, цивилизованный мир, жертвуя своим потрясающим поколением, прекрасными молодыми людьми, мужчинами, женщинами. Ежедневно гибнут пожилые люди и дети, мы это видим. А адекватной реакции со стороны Трампа пока нет.

Разве что вот он, когда мы начинаем требовать от тех, кто к нему ближе, они говорят: "Ну как же? Вот мы же подписали соглашение об оружии, продаем. Есть еще вещи, о которых нельзя говорить публично. И в тех успехах, которые есть у Украины, мы тоже принимаем участие". Нам этого мало. Мы хотим услышать из уст Трампа слова, достойные президента большой Америки, каким был Рейган.

Он никогда не подлизывался, никогда не унижался, никогда никому не лизал задницы. Он был достойным президентом нашей большой Америки. И мы требуем, чтобы Трамп был похож хотя бы на него. Вот этого мы требуем и надеемся, что так и будет до выборов.

Борис Пинкус о настоящих планах Трампа в отношении Украины и совместном производстве оружия с США: смотрите видео

В чем заключается интересный момент в возвращении Маска в администрацию?

Илон Маск возвращается в администрацию Трампа и возглавит исследования войн будущего для Пентагона. Гендиректор SpaceX станет одним из руководителей проекта "Меридиан". После прошлогоднего публичного скандала получается, что Маск снова у власти. Борис Яковлевич, как в целом это понимать? И вот человек, который ранее ограничивал Starlink для ВСУ на фронте и открыто подыгрывал кремлевским нарративам, а теперь снова получает прямой доступ к стратегическим военным программам США.

Так, это, я считаю, хорошая новость для нас, для Украины. Это очень важно. Но я вам скажу другое. Буквально чуть больше недели назад, когда Илон Маск сказал, что он за то, чтобы Украине разрешили использовать Starlink для атак по российской глубинке, весь вопрос зависел от Трампа. А...

Да, а Трамп сказал, что обращайтесь к Маску. И получается такая перепалка.

Да, но сейчас вот посмотрите: раз уж Илону Маску доверяют такой важный проект, он связан с вопросами национальной безопасности. Я думаю, у Маска будет больше возможностей оказывать давление на Трампа и требовать, чтобы Украина использовала Starlink для атак на глубинку. Это очень важно.

Еще одна хорошая новость. Рядом с Илоном Маском будет большой друг Украины. Я его лично хорошо знаю много лет. Это бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич. Я его помню с девяностых годов. Он был спикером при Клинтоне. Так вот, он как раз одобрил план победы, разработанный Майком Помпео и тремя Майками, о которых мы много раз говорили с вами. Так вот, Ньют Гингрич будет рядом с Илоном Маском. Это очень важно.

То есть, если Илон Маск будет отвечать за техническую составляющую проекта "Меридиан", то есть внедрение передовых технологий, направленных на производство тех видов вооружений, которые будут обеспечивать превосходство Америки над Китаем, например, то Ньют Гингрич – это уже представитель политической составляющей. То есть именно он будет обязательно, я в этом уверен, обучать этого Илона Маска, который ему в сыновья годится, политическому уму, что такое для нас Украина. И, конечно же, он будет иметь большее влияние уже непосредственно на самого Трампа.

Потому что, еще раз повторю, это хорошая новость, это очень хорошая новость для нас с вами. Ньют Гингрич – один из самых опытных политиков в современной американской элите. Это человек, прошедший школу большого Рональда Рейгана.

Поэтому я в этом отношении очень рад, и у нас будут хорошие новости очень скоро, очень даже скоро. И Ньют Гингрич ненавидит Путина. Он прекрасно знает, что такое Путин. Он немало пережил с этим путинским режимом еще в советские времена. Поэтому я считаю, что это хорошая новость, и в ближайшие дни мы уже будем ощущать появление вот этого тандема в новой структуре, которая называется "Меридиан". И это даст положительные результаты на фронтах войны Украины против российских варваров.

Что в США говорят о российских атаках на Украину?

Путин уже начал атаковать даже мосты, чтобы вызвать транспортный коллапс, потому что люди не могут добраться с левого на правый, с правого на левый берег. А об этом американские СМИ вообще говорят? О том, что он наносит удары по школам, что он сейчас пытается проводить эти ковровые бомбардировки именно для того, чтобы заставить нас капитулировать.

Конечно, я горжусь тем, что сегодня и левые, и правые СМИ едины в этом отношении, особенно в отношении Украины. Не проходит и часа, чтобы тот или иной канал не показывал, что происходит в Киеве. Слава Богу, работают журналисты и Fox News, и Newsmax, и CNN, и NBC работают в Киеве, показывают прямые репортажи. Все это влияет на настроение избирателя.

И вдруг на этом фоне, когдаТрамп заявляет, что у нас высокие цены из-за Украины... Зачем ты несетшь чушь? Это же неправда. Зачем? Ты терпишь неудачу в Иране, а сваливаешь все на Украину. Это же неправда.

Так, Украина оказывает влияние, но у Украины нет другого выбора. Пусть перестанут проводить атаки против Украины, и мы перестанем наносить удары по России. Цель Украины – чтобы не было атаки, чтобы не было топлива для военных, которые уничтожают Украину. Почему Украина должна думать о ценах на бензин или дизель в Америке? Украина должна думать о своей жизни, о спасении жизни своего населения.

И в Америке это понимают. И идиотов здесь нет. Понятно, что только Иран влияет сегодня на цены, и Иран этим манипулирует, прекрасно зная, что настроение американцев негативное. И Иран вносит свой вклад в непопулярность Трампа, так сказать. И Иран этим удачно пользуется благодаря нерешительности и бездарности Трампа в его внешней политике. Вот это самое главное.

Что теперь есть у Украины в отношении оружия?

Перейдем к позитивному – очень хорошая новость, что Украина впервые применила свои собственные баллистические ракеты. Причем она хороша тем, что Украине уже не нужно получать разрешение или умолять кого-то: "Дайте нам то, дайте нам это". Украина сама разрабатывает.

Более того, сейчас это будет масштабировано, над этим работают. Несмотря на то, что эта баллистическая ракета FP-7 имеет радиус действия 250 километров, уже в разработке находится новая ракета FP-9, которая будет летать на расстояние 850 и более километров. Это все ум большого украинского народа. Мы все к этому идем.

Я всегда говорил: наступит день, когда у Украины будет свое смертоносное оружие, и нужно его иметь, не объявляя никому, просто показать миру, сказать: "Лезете – получите такой кулак, от которого потом не сможете встать". И мы рады этому.

Я вам скажу честно, вот сейчас у нас поднялся шум, знаете, почему? Трамп отдал приказ: там какие-то 52 миллиона, которые при Байдене были выделены странам Восточной Европы для оказания помощи Украине оружием. И вдруг Трамп отдал распоряжение взять их и передать странам Латинской Америки.

Вот тут-то и начался шум. Мы стали обращаться к конгрессменам, говорить: "Послушайте, ну зачем вы это делаете? Ведь они, производя это у себя, не будут помогать Украине". Но ответ был коротким: мол, это мелочи, это капля в море, это просто для того, чтобы немного помочь латиноамериканским странам, разделить там эти пятьдесят два миллиона – кому-то два, кому-то три и так далее.

Но главное в другом. Трамп подписал на прошлой неделе указ о выделении Украине двух миллиардов шестьдесят восемь сотых на продажу Украине оружия. Вот это несравнимо с этими пятьюдесятью двумя миллионами. Так что давайте так. Туда входит много видов оружия, в частности ракеты ATACMS.

Так вот, я возвращаюсь к баллистической ракете, разработанной Украиной. По своим характеристикам она превосходит российские "Искандеры" и по качеству очень близка к этим ATACMS. Так что у нас большие надежды на то, что Украина будет развивать свои разработки.

И я не могу не сказать о том, что шесть украинских компаний сегодня работают в Америке над созданием совместных предприятий и организацией производства совместных ракет и дронов с ракетными двигателями уже на территории самой Украины. Вот видите, Трампа понять сложно. Одной рукой он делает вроде бы добро, а вот словесно – вот такие тупые, бездарные обращения к Украине, мол, перестаньте стрелять.

Ну, я считаю, что Зеленский поступает правильно. Он соглашается и делает свое дело. Только так и должно быть. Не напрягая свои отношения с Трампом. Он соглашается и поступает правильно, делает свое правильное дело.

И наш народ это понимает. Я считаю, что сегодня у Зеленского есть преимущество перед Трампом, потому что Зеленский даже пошел навстречу, предложил Америке украинские разработки дронов, которые прошли испытания у нас в Аризоне на высшем уровне в присутствии командующих военно-воздушными силами и сухопутными войсками Америки. Эти украинские дроны получили восторженные отзывы после испытаний, и вся документация уже находится в Пентагоне.

Пентагон сегодня приступает к разработке контрактов между украинскими и американскими компаниями на производство именно этих дронов с реактивными двигателями. Если к этому добавить украинские разработки в области баллистических ракет, то я уверен, что в ближайший месяц, полтора, два у нас будут очень хорошие новости с фронтов Украины.