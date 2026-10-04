Громадський діяч та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про мотиви Дональда Трампа щодо завершення війни, роль Ілона Маска у нових військових проєктах Пентагону, реакцію американських медіа на російський терор і перспективи українського ракетного виробництва.

Окремо Пінкус заявив, що шість українських компаній уже працюють у США над створенням спільних підприємств із виробництва ракет і дронів, а Пентагон готує відповідні контракти.

Чи хоче Трамп "заморозити" війну за будь-яку ціну?

Саймон Шустер із посиланням на джерела пише, що Віткофф і Кушнер просувають ідею обмеженого енергетичного перемир'я. А в жовтні вже готується тристоронній саміт в Абу-Дабі, де від Києва та Москви хочуть домогтися заборони бити по НПЗ, по електростанціях і по торгових суднах. І вся американська позиція, як він пише, полягає в тому, щоб скоротити масштаби конфлікту будь-яким способом і з будь-якого боку. Але ось джерела кажуть, що поки всі ініціативи Росія відкидає. Цей американський план – спроба заморозити війну за будь-яку ціну?

Так, Трампу це потрібно як повітря. Трампу байдуже, чи здасть Україна всі свої території, чи взагалі нічого не здасть, аби лише була зупинка стрілянини. І Трамп міг би це продати американському обивателю, сказати: "Ось це моя заслуга. Давайте голосуйте за мене. Ось бачите, скільки років війна тривала. А я ось узяв і вирішив це". Ось як він уміє це приписувати собі в усьому іншому. Так і тут.

Але усе, що говорить Путін, це плювки в бік Трампа. Трамп це терпить. І у всіх питання: чому?

Я вже почав говорити і в інших ефірах теж про те, що вам відоме ім'я Джон Коул, який веде переговори з цим Лукашенком щодо звільнення політв'язнів. Він зараз знову працює і з Віткоффом, і з Кушнером. Тобто таким самим методом почати працювати з Путіним, щоб саме Путін сьогодні нібито став звільняти політв'язнів, і як компенсацію йому давали ось ці преференції економічні. Але ніхто на це не піде.

І ось Путін, до речі, вже відповів ось цими своїми розмовами, що він ніколи не зупиниться. На те є ще й інша причина. Путін не може зупинитися. За словами того ж Путіна, якщо він зараз, на цей момент, не завоювавши Київ, не завоювавши Донбас, не завоювавши всі чотири області хоча б по тій лінії фронту, яка є, то, як Путін сам висловився, його повісять.

У цьому є дуже багато правди. Повісять свої ж, тому що продати своєму народу нічого, нічого продати. Тому перебування в такому стані, коли до нього всі звертаються, на нього звертають увагу зарубіжні лідери, йому подобається, це його комфортний стан, це адреналін для нього. Він ловить кайф.

Ось сьогодні він уже погрожує ядерною зброєю. Там, бачте, хтось "зазіхає на Калінінград". Мовляв, європейці проводять навчання. Це проти нас.

Але європейці ж проводять навчання, побоюючись, навпаки, атак Путіна проти країн-членів НАТО. І на те є у них підстави. Провокації майже щодня то в Німеччині, то в Польщі, то в Румунії, то в країнах Балтії. Це має місце. Тому у європейців є підстави боятися, що Путін може спровокувати військове вторгнення в ці країни.

Тому Путін не зупиниться. Він вважає за краще перебувати в цьому військовому стані. Тим більше Трамп не показує тієї сили, яку він зобов'язаний був показати. Ми не штовхаємо Трампа на відкриту конфронтацію з путінським режимом.

Ні, ми вимагаємо одного: дай Україні зброю. Ти зобов'язаний дати зброю Україні. Ми ніколи не забудемо Будапештський меморандум. Америка підвела, зрадила Україну. Навіть Клінтон зізнався в цьому. Він сказав, що ми помилилися. Ми не мали права цього робити. 1900 ядерних боєголовок було передано потенційним ворогам. А де ваші зобов'язання? Немає цих зобов'язань. Ми говоримо про це раз по раз увесь час війни. Це перше, чому Трамп зобов'язаний допомагати Україні.

Друге його зобов'язання – це те, що ми, американці, олімп демократичного світу, завжди зобов'язувалися допомагати країнам, що прагнуть до свободи і незалежності, якою є Україна. Ось ці два фактори зобов'язані змусити Трампа допомагати Україні. І хоча б зброєю, ми не просимо нічого іншого. І Україна ніколи не просила живої сили, тільки зброю.

Тому я все одно, знаєте, попри те, що спроба умиротворити Путіна через ось ці інвестиції, американські торгові договори з одним розрахунком, щоб він зупинив війну, є провальною, Трамп повинен розуміти це. Наскільки ми можемо, це намагаємося донести скрізь, де тільки можна.

І тим не менш я все-таки оптимістично налаштований з однієї причини: до листопада залишився місяць, до виборів. У Трампа ще є час надолужити згаяне, дати Україні ту зброю, яку Україна просить. Зеленський просив тисячу одиниць ракет для систем Patriot. І у Трампа будуть уже хороші новини про те, що Україна сьогодні, вже маючи успіхи в проривах фронтових ліній під Слов'янськом, наприклад, може перейти повністю в контрнаступ.

Тому це можна вже передати нам, виборцям, сказати: "Подивіться, Україна має успіхи, тому що я допомагаю. І Україна переможе. Вона відновить свої кордони, і ми допоможемо. Ми зобов'язані допомогти". Ми цього чекаємо від Трампа. Я думаю, можливо, так і буде. У нього немає вибору, друзі мої, у нього провал у зовнішній політиці повсюдно.

Тому я говорив і буду повторювати завжди: Україна – це подарунок Бога, який рятує світ, цивілізований світ, жертвуючи своїм приголомшливим поколінням, прекрасними молодими людьми, чоловіками, жінками. Втрачає людей похилого віку, дітей щодня, ми це бачимо. І адекватної реакції Трампа поки немає.

Хіба що ось він, коли ми починаємо вимагати від тих, хто до нього ближче, вони кажуть: "Ну як же? Ось ми ж зброю підписали, продаємо. Є ще речі, які не можна публічно говорити. І те, що успіхи Україна має, ми теж беремо участь". Цього нам мало. Ми хочемо почути з вуст Трампа слова, гідні президента великої Америки, яким був Рейган.

Він ніколи не підлещувався, ніколи не принижувався, ніколи не зализував нікому зади. Він був гідним президентом нашої великої Америки. І ми вимагаємо, щоб Трамп був схожий хоча б на нього. Ось цього ми вимагаємо і сподіваємося, так воно і буде до виборів.

Борис Пінкус про справжні плани Трампа щодо України та спільне виробництво зброї зі США: дивіться відео

Яким є цікавий момент у повернені Маска в адміністрацію?

Ілон Маск повертається в адміністрацію Трампа і очолить дослідження воєн майбутнього для Пентагону. Гендиректор SpaceX стане одним із керівників проєкту "Меридіан". Після торішнього публічного скандалу виходить, що Маск знову у владі. Борисе Яковичу, як у цілому це розуміти? І ось людина, яка раніше обмежувала Starlink для ЗСУ на фронті і відкрито підігрувала кремлівським наративам, а тепер знову отримує прямий доступ до стратегічних військових програм США.

Так, це, я вважаю, хороша новина для нас, для України. Це дуже важливо. Але я вам інше скажу. Буквально трохи більше тижня тому, коли Ілон Маск сказав, що він за дозвіл Україні використовувати Starlink для атак по російській глибинці, усе питання за Трампом. а...

Так, а Трамп сказав, що звертайтеся до Маска. І виходить такий футбол.

Так, але зараз ось дивіться: коли вже Ілону Маску довіряється такий важливий проєкт, він пов'язаний із питаннями національної безпеки. Я думаю, у Маска буде більше можливостей тиснути на Трампа і вимагати того, щоб Україна використовувала Starlink для атак по глибинці. Це дуже важливо.

Ще одна хороша новина. Поруч з Ілоном Маском буде великий друг України. Я його особисто добре знаю багато років. Це колишній спікер Конгресу Ньют Гінгріч. Я його пам'ятаю з дев'яностих років. Він був спікером за Клінтона. Так от, він якраз схвалював план перемоги, розроблений Майком Помпео і трьома Майками, про яких ми багато разів говорили з вами. Так от, Ньют Гінгріч буде поруч з Ілоном Маском. Це дуже важливо.

Тобто, якщо Ілон Маск відповідатиме за технічну складову проєкту "Меридіан", тобто впровадження передових технологій, спрямованих на виробництво тих видів озброєнь, які забезпечуватимуть перевагу Америки над Китаєм, наприклад, то Ньют Гінгріч – це вже представник політичної складової. Тобто саме він буде обов'язково, я впевнений у цьому, навчати цього Ілона Маска, який йому в сини годиться, політичного розуму, що таке для нас Україна. І, звичайно ж, він матиме більше впливу вже безпосередньо на самого Трампа.

Тому що, ще раз повторюю, це хороша новина, це дуже хороша новина для нас із вами. Ньют Гінгріч – це один із найдосвідченіших політиків у сучасній американській еліті. Це людина, яка пройшла школу великого Рональда Рейгана.

Тому я в цьому відношенні дуже радий, і ми матимемо хороші новини дуже скоро, дуже навіть скоро. І Ньют Гінгріч ненавидить Путіна. Він чудово знає, що таке Путін. Він чимало пережив із цим путінським режимом ще за радянських часів. Тому я вважаю, що це хороша новина, і найближчими днями ми вже будемо відчувати появу ось цього тандему в новій структурі, що називається "Меридіан". І це матиме позитивні результати на фронтах війни України проти російських варварів.

Що в США говорять про російські атаки по Україні?

Путін уже почав атакувати навіть мости, щоб зробити транспортний колапс, тому що люди не можуть дістатися з лівого на правий, з правого на лівий берег. А про це американські ЗМІ взагалі говорять? Те, що він б'є по школах, що він зараз намагається проводити ці килимові бомбардування саме для того, щоб примусити нас до капітуляції.

Звичайно, я гордий тим, що сьогодні і ліві, і праві ЗМІ єдині в цьому відношенні, особливо щодо України. Немає години, щоб той чи інший канал не показував, що відбувається в Києві. Дякувати Богу, працюють журналісти і Fox News , і Newsmax , і CNN, і NBC працюють у Києві, показують прямі репортажі. Це все впливає на настрій виборця.

І раптом на цьому тлі, коли Трамп каже, що у нас ціни високі через Україну... Навіщо ти гидоту говориш? Це ж неправда. Навіщо? Ти провалюєшся в Ірані, а звалюєш усе на Україну. Це ж неправда.

Так, Україна впливає, але в України іншого вибору немає. Нехай перестануть атакувати Україну, і ми перестанемо бити по Росії. Мета України – щоб не атакували, щоб не було пального для військових, які знищують Україну. Чому повинна думати Україна про ціни на бензин або дизель в Америці? Україна повинна думати про своє життя, про порятунок життя свого населення.

І в Америці це розуміють. І ідіотів тут немає. Зрозуміло, що тільки Іран впливає сьогодні на ціни, і Іран цим маніпулює, чудово знає, що настрій американців негативний. І Іран робить свій внесок в антипопулярність Трампа, ось так якщо можна сказати. І Іран цим вдало користується завдяки нерішучості, бездарності Трампа в його зовнішній політиці. Ось це найголовніше.

Які переваги тепер є в України щодо зброї?

Перейдімо на позитив – дуже хороша новина, що Україна вперше застосувала свої власні балістичні ракети. Причому вона хороша тим, що Україна вже не потребує дозволу або благати когось: "Дайте нам те, дайте нам це". Україна сама розробляє.

Ба більше, зараз це буде масштабовано, над цим працюють. Попри те, що ця балістична ракета FP-7 має радіус дії 250 кілометрів, уже в проєкті нова ракета FP-9, яка літатиме на відстань 850 і більше кілометрів. Це все розуми великого українського народу. Ми всі до цього йдемо.

Я говорив завжди: настане день, коли Україна матиме свою смертоносну зброю, і треба це мати, не оголошуючи нікому, просто показати світу, сказати: "Лізете – ви отримаєте такий кулак, від якого потім ви не зможете встати". І ми раді цьому.

Я вам скажу чесно, ось зараз шум піднявся у нас, знаєте, чому? Трамп дав команду: там якісь 52 мільйони, які були за Байдена виділені країнам Східної Європи для надання допомоги Україні зброєю. І раптом Трамп дає команду їх забрати і передати країнам Латинської Америки.

Тут почався шум. Ми стали звертатися до конгресменів, говорити: "Слухайте, ну навіщо ви це робите? Це ж там вони, виробляючи у себе, не будуть допомагати Україні". Але відповідь була коротка: мовляв, це дрібниці, це крапля, це просто для того, щоб допомогти трішки латиноамериканським країнам, там розділити ці п'ятдесят два мільйони, комусь два, комусь три і так далі.

Але головне інше. Трамп підписав минулого тижня указ про виділення Україні два мільярди і шістдесят вісім сотих для продажу Україні зброї. Ось це незрівнянно з цими п'ятдесятьма двома мільйонами. Так що давайте так. Туди входить багато видів зброї, зокрема ракети ATACMS.

Так от, я повертаюся до балістичної ракети, яку розробила Україна. Вона за своїми якостями краща за російські "Іскандери", і вона дуже близька до цих ATACMS за якістю. Так що у нас великі надії на те, що Україна буде розвивати свої розробки.

І я не можу не сказати про те, що шість українських компаній сьогодні працюють в Америці щодо створення спільних підприємств і організації виробництв спільних ракет і дронів із ракетними двигунами вже на території самої України. Ось бачите, Трампа зрозуміти складно. Однією рукою він робить ніби добро, а ось словесно – ось такі тупі, бездарні звернення до України, мовляв, перестаньте стріляти.

Ну, я вважаю, що Зеленський поводиться правильно. Він погоджується і робить свою справу. Тільки так має бути. Не напружуючи свої відносини з Трампом. Він погоджується і робить правильно, робить свою правильну справу.

І народ це наш розуміє. Я вважаю, сьогодні у Зеленського є перевага перед Трампом, тому що Зеленський навіть пішов назустріч, запропонував Америці українські розробки дронів, які пройшли тестування у нас в Аризоні на вищому рівні в присутності головкомів військово-повітряних сил і сухопутних військ Америки. Вони, ці українські дрони, отримали приголомшливе схвалення після тестування, і вся документація лежить уже в Пентагоні.

Пентагон сьогодні починає працювати над розробкою контрактів між українськими компаніями та американськими з виробництва ось цих дронів із реактивними двигунами. Якщо до цього додати українські розробки щодо балістичних ракет, то я впевнений, у найближчий місяць, півтора, два ми матимемо дуже хороші новини з фронтів України.