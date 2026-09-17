Про це заявив спеціальний посланник США з питань Білорусі Джон Коул, пише ISW.

Що відомо про угоду Лукашенка зі США?

Мінськ погодився звільнити 25 політичних в'язнів у межах тимчасової домовленості з Вашингтоном. Натомість США послаблять санкції щодо двох білоруських державних компаній. За словами Коула, домовленість також може передбачати звільнення інших ув'язнених у майбутньому.

Це відбувається на тлі переговорів між американською адміністрацією та Олександром Лукашенком. Напередодні Коул зустрічався з білоруським лідером у Мінську.

Водночас Білорусь продовжує використовувати ретранслятори сигналу вздовж кордону з Україною. Вони дають російським ударним БпЛА типу "Шахед" і "Гербера" змогу долати більші відстані та завдавати ударів углиб української території.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що Мінськ почав активувати такі станції, завдяки чому російські дрони можуть досягати Рівненської, Волинської та Львівської областей.

За його словами, використання ретрансляторів дозволило російським військам, зокрема, атакувати прикордонний пункт пропуску "Ягодин" поблизу кордону з Польщею 13 вересня.

Чи є загроза наступу з Білорусі?

Наразі ознак підготовки безпосередньої участі білоруських військ у війні проти України немає. Тобто активність Мінська на кордоні та його допомога Росії з використанням технічних засобів не означають, що білоруська армія готується до наземного наступу.

Водночас ISW звертає увагу на подальше військове зближення Білорусі з Росією. Зокрема, російські сили дедалі активніше використовують білоруську територію, повітряний простір і технічну інфраструктуру для ударів по українських цілях.

Крім того, Білорусь стягнула військові підрозділи до районів поблизу кордонів із Польщею та Литвою, зокрема неподалік стратегічного Сувальського коридору. Йдеться про чотириденні навчання, які триватимуть із 15 до 18 вересня та охоплюють механізовані й танкові підрозділи Західного оперативного командування.

У Мінську пояснили, що військові відпрацьовують охорону кордону, протидію диверсантам і відбиття атак безпілотників та легкої авіації. Частина маневрів проходить на полігоні "Гожа" безпосередньо біля кордону з Литвою, а також на Брестському та Ружанському полігонах неподалік Польщі.

Особливу увагу привертає Сувальський коридор – приблизно 104-кілометрова ділянка між Польщею та Литвою, яка є єдиним сухопутним сполученням країн Балтії з рештою НАТО.