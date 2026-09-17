Об этом заявил специальный посланник США по Беларуси Джон Коул, сообщает ISW.

Что известно о соглашении Лукашенко с США?

Минск согласился уволить 25 политических заключенных в рамках временной договоренности с Вашингтоном. Взамен США ослабят санкции в отношении двух белорусских государственных компаний. По словам Коула, соглашение также может предусматривать освобождение других заключенных в будущем.

Это происходит на фоне переговоров между американской администрацией и Александром Лукашенко. Накануне Коул встречался с белорусским лидером в Минске.

В то же время Беларусь продолжает использовать ретрансляторы сигнала вдоль границы с Украиной. Они позволяют российским ударным БПЛА типа "Шахед" и "Гербера" преодолевать большие расстояния и наносить удары вглубь украинской территории.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что Минск начал активировать такие станции, благодаря чему российские дроны могут достигать Ровенской, Волынской и Львовской областей.

По его словам, использование ретрансляторов позволило российским войскам, в частности, провести атаку на пограничный пункт пропуска "Ягодин" вблизи границы с Польшей 13 сентября.

Существует ли угроза наступления со стороны Беларуси?

На данный момент признаков подготовки к непосредственному участию белорусских войск в войне против Украины нет. То есть активность Минска на границе и его помощь России с использованием технических средств не означают, что белорусская армия готовится к наземному наступлению.

В то же время ISW обращает внимание на дальнейшее военное сближение Беларуси с Россией. В частности, российские силы все активнее используют белорусскую территорию, воздушное пространство и техническую инфраструктуру для нанесения ударов по украинским целям.

Кроме того, Беларусь сосредоточила воинские подразделения в районах вблизи границ с Польшей и Литвой, в частности недалеко от стратегического Сувальского коридора. Речь идет о четырехдневных учениях, которые продлятся с 15 по 18 сентября и охватывают механизированные и танковые подразделения Западного оперативного командования.

В Минске пояснили, что военные отрабатывают охрану границы, противодействие диверсантам и отражение атак беспилотников и легкой авиации. Часть маневров проходит на полигоне "Гожа" непосредственно у границы с Литвой, а также на Брестском и Ружанском полигонах недалеко от Польши.

Особое внимание привлекает Сувальский коридор – примерно 104-километровый участок между Польшей и Литвой, который является единственным сухопутным сообщением стран Балтии с остальной частью НАТО.