Удар в Белгороде нанесли в районе больницы, переоборудованной в военный госпиталь, – СМИ

Ночью беспилотники атаковали Белгород. Пропагандисты сообщали о повреждении завода "Энергомаш".

Взрывы в России раздавались в ночь на 9 июля. Российские телеграмм-каналы рассказали, что дроны атаковали район больницы, которую российские оккупанты переоборудовали в военный госпиталь.

Смотрите также "Сочувствие – это не оружие": Зеленский заявил, что Россия повредила почти 100 объектов во время атак

Что известно об атаках дронами

Ее здание расположено по адресу Белгородский проспект, 99 к20. На фото, опубликованных губернатором Гладковым, видно, в частности, дома на соседней улице – проспекте Богдана Хмельницкого, 60а,

– заявили в одном из российских телеграм-каналов.

Кстати, там объяснили, что между сооружениями 800 метров расстояния. Однако губернатор Белгородщины Гладков место атаки на фотографиях не показал. Он только традиционно заявил о якобы "работе ПВО", которая опять же "сбила" несколько воздушных целей на подлете к городу.

Губернатор подтвердил, что в результате атаки якобы 1 погибший человек и двое раненых. Также, по его словам, есть повреждения жилых домов, однако о военном госпитале губернатор молчит.

Зато в одном из российских телеграмм-каналов отметили, что ранее фотографии с переполненной российскими военными больницы опубликовал пропагандист Виктор Умеренков. Также в сети публиковали и другие кадры из больницы.



Россияне публиковали кадры из переполненного госпиталя в Белгороде / Фото росСМИ

В телеграм-канале отметили, что уже отмечали то, что Россия использовала территорию гражданской больницы в Белгороде для военных нужд.

Фактически мирные жители и центр города использовались как живой щит. Напомним, что программы эвакуации из Белгорода не существует,

– отметило издание.

Кстати, в ночь на 9 июля взрывы у россиян раздавались под Ростовом, где горела подстанция, а также в Волгоградской области России, Курске и Воронеже.