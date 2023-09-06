Об этом 24 Каналу сказал ведущий азербайджанский военный аналитик, аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде, отметив, что оккупанты перекидывают зенитно-ракетные комплексы с других направлений.

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"Они перекидывают зенитно-ракетные комплексы с Севера, с Востока", – сказал аналитик.

Кроме того, россияне перевели завод, который производит ЗРК, на работу в круглосуточном режиме.

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Что еще помогло бы обескровить российскую ПВО

Агиль Рустамзаде убежден, что истощить российскую ПВО могла бы помочь и украинская ракета "Нептун" любой модификации.

Впрочем, скорость этой ракеты – примерно до 800 километров в час. Аналитик считает, чтобы была вероятность, что "Нептун" куда-то долетит и что-нибудь поразит, нужно скорость в тысячи километров в час. К тому же это оружие должно лететь очень низко.

Ракета "Нептун" построена на базе ракеты Х-35. Для своего времени была хорошая ракета. А для современных реалий ракета Х-35 вряд ли сможет преодолеть эшелонированную систему ПВО,

– убежден аналитик центра STEM.

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