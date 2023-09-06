Об этом 24 Каналу сказал ведущий азербайджанский военный аналитик, аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде, отметив, что оккупанты перекидывают зенитно-ракетные комплексы с других направлений.
К теме Все в защиту Путина: может ли Россия уберечь территорию от воздушных атак
"Они перекидывают зенитно-ракетные комплексы с Севера, с Востока", – сказал аналитик.
Кроме того, россияне перевели завод, который производит ЗРК, на работу в круглосуточном режиме.
Как истощается российская ПВО: смотрите видео
Что еще помогло бы обескровить российскую ПВО
Агиль Рустамзаде убежден, что истощить российскую ПВО могла бы помочь и украинская ракета "Нептун" любой модификации.
Впрочем, скорость этой ракеты – примерно до 800 километров в час. Аналитик считает, чтобы была вероятность, что "Нептун" куда-то долетит и что-нибудь поразит, нужно скорость в тысячи километров в час. К тому же это оружие должно лететь очень низко.
Ракета "Нептун" построена на базе ракеты Х-35. Для своего времени была хорошая ракета. А для современных реалий ракета Х-35 вряд ли сможет преодолеть эшелонированную систему ПВО,
– убежден аналитик центра STEM.
В России боятся воздушных атак
- Беспилотники все чаще атакуют аэродромы в России. В стране-агрессоре придумали, как можно защищаться от дронов. СМИ обнародовали фото со спутника, на которых видны авиабазы оккупантов после ударов. Россияне пытаются защитить свои самолеты шинами.
- В ночь на 5 сентября Россию атаковали неизвестные БПЛА. Во вражеском минобороны отчитались, что якобы "успешно сбили" дроны. Впрочем, местные заявлениям уже не доверяют, поэтому требуют доказательств.
- Российский диктатор пытается защитить себя от неизвестных дронов. В сети обнародовали кадры, как строят новую площадку для размещения ПВО "Панцирь С-1" в Московской области. Выяснилось, что систему ПВО разместили возле резиденции Владимира Путина.