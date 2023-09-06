Про це 24 Каналу сказав провідний азербайджанський військовий аналітик, аналітик центру STEM Агіль Рустамзаде, зауваживши, що окупанти перекидають зенітно-ракетні комплекси з інших напрямків.
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"Вони перекидають зенітно-ракетні комплекси з Півночі, зі Сходу", – сказав аналітик.
Окрім того, росіяни перевели завод, який виготовляє ЗРК, на роботу у цілодобовому режимі.
Як виснажується російська ППО: дивіться відео
Що ще допомогло б знекровити російську ППО
Агіль Рустамзаде переконаний, що виснажити російську ППО могла б допомогти й українська ракета "Нептун" будь-якої модифікації.
Утім, швидкість цієї ракети – приблизно до 800 кілометрів за годину. Аналітик вважає, щоби була вірогідність, що "Нептун" кудись долетить і щось уразить, треба швидкість у тисячі кілометрів за годину. До того ж ця зброя має летіти дуже низько.
Ракета "Нептун" побудована на базі ракети Х-35. Для свого часу була хороша ракета. А для сучасних реалій ракета Х-35 навряд чи зможе подолати ешелоновану систему ППО,
– переконаний аналітик центру STEM.
У Росії бояться повітряних атак
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- У ніч проти 5 вересня Росію атакували невідомі БпЛА. У ворожому міноборони відзвітували, що буцімто "успішно збили" дрони. Утім, місцеві таким заявам вже не довіряють, тож вимагають доказів.
- Російський диктатор намагається захистити себе від невідомих дронів. У мережі оприлюднили кадри, як будують новий майданчик для розміщення ППО "Панцир С-1" у Московській області. З'ясувалося, що систему ППО розмістили біля резиденції Владіміра Путіна.