Так, у мережі росіяни висловлюють обурення та недовіру міноборони. Адже воно заявило, що змогло "успішно" збити всі безпілотники, які залетіли на територію Росії у ніч проти 5 вересня.

Читайте також Дрони не давали спати: у Росії знову поскаржилися на атаку на Підмосков'я та кілька областей

Росіяни не вірять у байки від Шойгу

Ось одне з безглуздих пояснень. У російських пропагандистських телеграм-каналах недолуго розповідали, чому у Московській області чули вибухи. Мовляв, уламки БпЛА впали поблизу гаража, в якому були газові балони. Звідти і звуки "бавовни". Йой, най буде (закочуємо очі).

Уламки збитого системою ППО українського БпЛА впали поряд з гаражем з газовими балонами в Павлівській Слободі Московської області. Під час пожежі було кілька сильних вибухів. Наразі інформації про постраждалих немає,

– вигадали байку пропагандисти.

Власне, у міноборони Росії зазначили, що в ніч проти 5 вересня країну атакували дрони. Мовляв, один із них буцімто вдалося знищити у небі над Калузькою областю.

Губернатор Калузької області Владіслав Шапша зізнався, що у регіоні чули звуки вибухів. Правда, теж переконував, що то була робота ППО, і що немає ані постраждалих, ані руйнувань.

Мер Москви Сєргєй Собянін бідкався, що на столицю теж летіли дрони. І що один із них, мовляв, змогли збити в Істринському районі під Москвою.

Але цього разу росіяни простому звіту не повірили. Вони вимагали від міноборони та злочинця Шойгу доказів. У них виникли сумніви, що вибухи, які чули у Московській області, пов'язані з балонами, які просто собі стояли у гаражі.



Росіяни не вірять у збиття дронів у Росії / Скриншот з мережі



Росіяни бідкаються, коли атаки дронами закінчаться / Скриншот з мережі

Та й узагалі росіяни все частіше істерять через те, що дрони безперешкодно літають Росією. Вони побоюються, що невдовзі варто очікувати, що безпілотники кружлятимуть також над Санкт-Петербургом. І, ясна річ, вони вже розмірковують над тим, коли ж усе це закінчиться, коли дрони перестануть літати над їхніми головами.