Об этом сообщили в общественной организации Join Ukraine.

Как россияне реагируют на атаки БПЛА?

Больше всего россияне возмущались тем, что во время массированных атак сирены не включались или срабатывали с опозданием, тогда как официальные сообщения властей не содержали конкретики о местах ударов.

В телеграм-каналах аналитики насчитали 3005 постов из 63 регионов России, а в "ВКонтакте" – еще 1371 пост из 68 регионов. В общей сложности эти публикации собрали более 14,5 тысяч комментариев.

Кроме того, обсуждение обнародованных карт бомбоубежищ быстро перешло в насмешки над реальным состоянием укрытий. Аудитория ставила под сомнение смысл публикации списков укрытий, если сами помещения непригодны для использования,

– говорится в отчете.

После ударов по складам Wildberries российские пользователи обсуждали задержки доставки и проблемы с возвратом товаров, а некоторые заявляли, что переходят на "Ozon".

Также в соцсетях распространялась информация о том, что компания якобы ищет складские помещения для аренды в Казахстане из-за нежелания российских владельцев недвижимости сотрудничать на фоне роста рисков.

Часть комментаторов связывала атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries с внесением основательницы компании Татьяны Ким в украинскую базу "Миротворец". Некоторые пользователи воспринимали это как закономерное следствие ее публичной поддержки России.

Напомним, что четверг, 13 августа, в России начался неспокойно. Дроны провели атаку на стратегические объекты Башкортостана, в результате чего раздавались взрывы и возник пожар.

Местные жители засняли, как беспилотники один за другим наносят удары по большому логистическому комплексу. Вероятно, речь идет о складско-распределительном комплексе российского маркетплейса Wildberries.

Кроме того, удары по складам известной компании Wildberries в России разрушили бизнес-модель крупнейшего маркетплейса страны. Ранее он ежегодно продавал товаров на сумму, которая буквально равна 3% национального ВВП.