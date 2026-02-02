Россия изменила подход: Игнат рассказал, чем атаки по Украине сейчас отличаются от прошлых лет

Россия существенно изменила подход к воздушным атакам по Украине. В частности, уменьшилось количество крылатых ракет и добавилась ставка на дроны и баллистику.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".

Смотрите также Перехватывает "Шахеды" на скорости более 300 километров в час: на что способен новый дрон TechEx – репортаж

Что изменилось в тактике российских обстрелов?

Россия изменила подход к воздушным атакам на Украину, значительно нарастив использование ударных БпЛА и баллистических ракет. По словам Юрия Игната, нынешние атаки отличаются от ударов 2022–2023 годов, когда основным оружием были крылатые ракеты.

Он отметил, что почти ежедневно фиксируется более 100 ударных дронов различных типов, а во время массированных обстрелов их количество может достигать 500 и более. Кроме того, враг активно применяет "Молнии" и "Ланцеты" на прифронтовых территориях.

Рост количества баллистических запусков значительно усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Для отражения таких атак ВСУ вынуждены использовать весь арсенал средств ПВО, авиацию, радиоэлектронную борьбу и даже перехватчики-дроны – все для эффективной защиты городов и объектов инфраструктуры.

Отдельно он привел пример комбинированных атак на столицу и отметил, что россияне атакуют город с разных направлений. Это создает большую нагрузку на системы ПВО.

"Представьте себе систему типа Patriot, когда она работает против баллистики. Ее радар смотрит в одну сторону... а с другой стороны в это время летят крылатые ракеты и "Шахеды", – объяснил Игнат.

По его словам, для эффективной защиты крупных городов нужна не одна система ПВО.

Как часто Россия может массированно обстреливать Украину?