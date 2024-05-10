Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков рассказал 24 Каналу, что Украина имеет три основных вида генерации – атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Конечно, еще есть солнечные и ветровые, но они работают как базовые, а гидроэлектростанции все же регулируют мощности.

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Баланс в режиме онлайн

Иван Плачков сказал, что регулирующие мощности обеспечивают баланс.

Мы с вами потребляем, сколько хотим и когда хотим. А в это время энергетики должны сгенерировать необходимое для этого количество. Невозможно, чтобы мы больше потребляли, а они меньше производили, или они больше производили, а мы меньше потребляли. Должен быть четкий баланс в режиме онлайн, потому что так работает энергосистема,

– подчеркнул экс-министр топлива и энергетики Украины.

Он добавил: если украинцы потребляют больше электричества, а генерация не может выработать ее в достаточном количестве, частота в сети уменьшается до определенного предела, когда начинает работать автоматическая частотная разгрузка. А потом все выключается – и Украина получает тотальный блэкаут.

Сейчас потери тепловой генерации, которая работает на угле, составляют не менее 80% – в основном, это электростанции ДТЭК.

Этими беспрецедентными массированными атаками именно накануне летнего периода россияне хотят достичь тотального блэкаута в Украине, когда ложится вся энергосистема,

– отметил Иван Плачков.

Он подчеркнул, что украинцам нужно прислушиваться к заявлениям от Укрэнерго или энергетиков по сокращению потребления электроэнергии. Особенно – во времена пиковых нагрузок утром и вечером.

Это надо выполнять для обеспечения баланса потребления производства. Если же этого не делать, автоматическая частотная разгрузка будет отключать систему независимо от операторов.

Для украинцев будет лучше сократить потребление электроэнергии и не доводить до того, что операторы и диспетчеры будут сокращать их принудительно,

– подытожил Плачков.

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