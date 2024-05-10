Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков рассказал 24 Каналу, что Украина имеет три основных вида генерации – атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Конечно, еще есть солнечные и ветровые, но они работают как базовые, а гидроэлектростанции все же регулируют мощности.
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Баланс в режиме онлайн
Иван Плачков сказал, что регулирующие мощности обеспечивают баланс.
Мы с вами потребляем, сколько хотим и когда хотим. А в это время энергетики должны сгенерировать необходимое для этого количество. Невозможно, чтобы мы больше потребляли, а они меньше производили, или они больше производили, а мы меньше потребляли. Должен быть четкий баланс в режиме онлайн, потому что так работает энергосистема,
– подчеркнул экс-министр топлива и энергетики Украины.
Он добавил: если украинцы потребляют больше электричества, а генерация не может выработать ее в достаточном количестве, частота в сети уменьшается до определенного предела, когда начинает работать автоматическая частотная разгрузка. А потом все выключается – и Украина получает тотальный блэкаут.
Сейчас потери тепловой генерации, которая работает на угле, составляют не менее 80% – в основном, это электростанции ДТЭК.
Этими беспрецедентными массированными атаками именно накануне летнего периода россияне хотят достичь тотального блэкаута в Украине, когда ложится вся энергосистема,
– отметил Иван Плачков.
Он подчеркнул, что украинцам нужно прислушиваться к заявлениям от Укрэнерго или энергетиков по сокращению потребления электроэнергии. Особенно – во времена пиковых нагрузок утром и вечером.
Это надо выполнять для обеспечения баланса потребления производства. Если же этого не делать, автоматическая частотная разгрузка будет отключать систему независимо от операторов.
Для украинцев будет лучше сократить потребление электроэнергии и не доводить до того, что операторы и диспетчеры будут сокращать их принудительно,
– подытожил Плачков.
Удары по энергетике Украины: актуально
- Зимой 2024 года Украина больше всего ожидала ударов по энергетической инфраструктуре, но этого не произошло. Одна из причин очень проста: на тот момент россияне не накопили нужное количество ракет. Однако сейчас они способны изготавливать около 100 ракет ежемесячно. Другая причина – задержки в поставке военной помощи от западных партнеров для ПВО. Учитывая ограниченное количество ракет для защиты неба, оккупанты прибегли к интенсивным обстрелам.
- В общем украинская энергосистема потеряла более 8 гигаватт мощностей.
- В Минэнерго оценивают повреждения от атак россиян по украинской энергетике в более чем 1 миллиард долларов. Сейчас ведутся разговоры о повышении тарифов для потребителей, ведь для следующего отопительного сезона нужны ресурсы.
- Украинцам советуют снизить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 часов, ограничивая использование мощных электроприборов, таких как стиральные машины, бойлеры, утюги, электроплиты и обогреватели. Следует избегать одновременного включения нескольких мощных приборов.