Боюсь за украинцев грядущей зимой, – комиссар ООН по правам человека об атаках России на Украину

В Женеве в понедельник, 9 сентября, прошла сессия Совета ООН по правам человека. На ней, в частности, обсудили ситуацию в Украине.

Так, в своей вступительной речи комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил российские удары по гражданским объектам в Украине и заявил, что "боится" за украинцев этой зимой.

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В ООН говорят, что Украина "попала в ловушку"

Комиссар ООН Тюрк заявил, что гражданское население Украины "попало в ловушку цикла террора из-за атак России", которая наносит удары по гражданским объектам, в частности, больницах, школах, супермаркетах, и по энергетической инфраструктуре, что приводит к отключениям электроэнергии по всей стране.

Боюсь за украинцев грядущей зимой. Обеспокоен влиянием недавней эскалации на гражданское население,

– сказал Тюрк.

Он также заявил, что ООН стремилась получить доступ ко всем пострадавшим от войны районам. В том числе – Курской области. Представители организации хотели "иметь возможность контролировать ситуацию с правами человека".

"Я сожалею, что Россия пока что отказывается предоставить такой доступ к соответствующим территориям", – сказал комиссар ООН.