Россия осуществила 10 самых масштабных атак на Украину с начала 2025 года, – ISW

Россия продолжает цинично атаковать Украину. С января 2025 года украинцы пережили десять самых масштабных комбинированных российских ударов дронами и ракетами с начала полномасштабного вторжения.

В ночь на пятницу, 4 июля, войска России совершили крупнейшую атаку по Украине за более чем три года, основной целью был Киев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что говорят в ISW о российских ударах по Украине

Аналитики Института изучения войны опубликовали график, согласно которому самые массовые обстрелы фиксируются в июне и июле 2025 года. Именно тогда Россия начала применять одновременно более 400 воздушных целей для атак на Украину.

Кроме этого, в графике ISW обозначены ключевые события переговорного процесса Украины, России и США с момента вступления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в должность в январе 2025 года.



Российские обстрелы Украины с начала 2025 года / График ISW

В ISW в очередной раз отмечают, что американские системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики имеют решающее значение для способности Украины защищать гражданское население и оборонительные объекты от ударов российских баллистических ракет.

Напомним, что в ночь на 4 июля Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Враг использовал для удара аж 550 средств воздушного нападения. Большинство ракет и дронов летели на Киев. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, это стало новым антирекордом.