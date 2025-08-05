Россия усилила удары по гражданским объектам, пытаясь психологически истощить украинцев и сломать их волю к сопротивлению. Это стало следствием разочарования в Кремле из-за провала военных планов.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер объяснил 24 Каналу, что Москва до сих пор недооценивает стремление украинцев к независимости и собственному государству. По его убеждению, подобная тактика не сможет достичь поставленной цели.

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Почему Россия увеличила удары по гражданским объектам?

Стивен Пайфер отметил, что после ограниченных успехов на поле боя Россия перенесла основной акцент на удары по гражданским объектам в Киеве и других городах. Такое изменение подхода, по его мнению, отражает глубокое разочарование в Кремле тем, что война развивается не так, как он ожидал.

Мы видим гораздо более масштабные удары. По моему мнению, это отражает растущее недовольство в Кремле тем, что военная кампания развивается не так, как ожидалось,

– сказал он.

Дипломат добавил, что за последние месяцы возросло не только количество атак, а и их хаотичность, ведь цели выбирают без четкого военного смысла. По его словам, значительная часть войны сейчас фактически ведется против мирного населения.

Цель Кремля – сломать волю украинцев

Кремль до сих пор не понимает, насколько сильным является стремление Украины к независимости. Пайфер вспомнил, что еще в 2013 году Владимир Путин во время выступления в Киеве заявил, якобы русские и украинцы – один народ. Дипломат считает, что эта риторика была абсолютно неуместной, ведь отрицала отдельную культуру, язык и историю Украины.

За последние три с половиной года мы наблюдаем постоянное недооценивание Россией стремления украинцев иметь собственное государство и самостоятельно определять свое будущее,

– подчеркнул он.

Пайфер отметил, что Москва неоднократно удивлялась решимости украинцев и нежеланию идти в фарватере российской политики. Бывший посол уверен, что это непонимание стало одной из главных стратегических ошибок Кремля, которая и в дальнейшем будет подрывать его шансы достичь целей в войне.