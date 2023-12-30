Однако следует понимать, что сосед по карте – это "обезьяна с гранатой". Такое мнение 24 Каналу выразил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, отметив, что оккупанты не несут ответственности за то, как они используют оружие.

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"Наш сосед справа по карте – это обезьяна с гранатой. Они где-то там себе хотели попасть в какую-то цель, но ракета, которая туда залетела, попала в жилой дом потому, что те нелюди, так называемые специалисты не до конца посмотрели", – сказал Хазан.

Враг не выяснил, что, возможно, на пути оружия будут гражданские объекты. Именно поэтому ракеты попадают в детские сады, жилые дома, роддомы и убивают гражданское население Украины.

Украинские военные, когда поражают воздушные цели, знают, в каком месте и как это следует делать, чтобы обломки не упали на гражданские застройки или скопления людей.

Между тем Посольство США в Украине предупредило находящихся на территории Украины американцев о возможных интенсивных ракетных обстрелах Украины во время праздников. В частности, Нового года. Потому сигналом воздушной тревоги пренебрегать не стоит.

Массированная атака врага: коротко