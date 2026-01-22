Россия атакует Украину на фоне форума в Давосе: связано ли это со встречей Трампа и Зеленского
- Россия атаковала Украину во время форума в Давосе, пытаясь укрепить переговорную позицию перед встречей со Стивом Уиткоффом.
- На форуме в Давосе обсуждаются другие глобальные вопросы, тогда как теме геноцида украинцев уделяют мало внимания, а Трамп стремится к быстрому завершению войны.
Россия продолжает массированные атаки по Украине во время переговоров, пытаясь разрушить энергетическую и коммунальную инфраструктуру перед встречей с представителем Трампа Уиткоффом в Кремле. Путин стремится усилить переговорную позицию.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что на форуме в Давосе партнеры обсуждают Гренландию и НАТО, но молчат о геноциде украинцев и ответственности России, а Трамп взамен стремится быстро завершить войну на любых условиях.
Смотрите также: Все упирается в один вопрос: эксклюзивные детали из Давоса о встрече Трампа и Зеленского
Связаны ли утренние атаки России с визитом Зеленского к Трампу?
Россия утром атаковала баллистическими ракетами Днепр и Кривой Рог, а также дронами Киевскую область. Эти удары частично связаны с визитом Зеленского на встречу с Трампом.
"Не стоит ожидать снижения активности во время переговоров – ранее такого не случалось. Путин не будет терять возможностей улучшить собственную переговорную позицию", – объяснил Мусиенко.
Россия продолжает геноцидную войну с целью коллапса энергетической, коммунальной систем, отопления и водоснабжения Украины. Путин максимально использует зимний период для разрушения инфраструктуры и ухудшения условий жизни украинцев, одновременно демонстрируя якобы заинтересованность в переговорах.
К большому сожалению, как гражданину Украины и военнослужащему, мне не нравится то, что в Давосе партнеры не вспоминают о судьбе украинцев в очень сложных условиях. Когда в центре Европы совершается геноцид, идут масштабные разрушения, создаются непригодные для жизни условия на грани гуманитарной катастрофы – вся дискуссия должна была бы быть посвящена этому, но заявлений очень мало,
– сказал Мусиенко.
Зато говорят об Иране, Сирии, Израиле и Палестине, но тема Украины отсутствует, что свидетельствует о приоритетах партнеров и является неправильным в контексте глобальных разговоров о безопасности Европы.
Что еще известно о последствиях российских атак по Украине?
- Кривой Рог подвергся удару баллистическими ракетами в 11:12. До этого город более 10 часов подвергался атакам дронов, в результате чего частично разрушен частный дом и ранена 70-летняя женщина.