Россия атакует Украину на фоне форума в Давосе: связано ли это со встречей Трампа и Зеленского

Россия продолжает массированные атаки по Украине во время переговоров, пытаясь разрушить энергетическую и коммунальную инфраструктуру перед встречей с представителем Трампа Уиткоффом в Кремле. Путин стремится усилить переговорную позицию.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что на форуме в Давосе партнеры обсуждают Гренландию и НАТО, но молчат о геноциде украинцев и ответственности России, а Трамп взамен стремится быстро завершить войну на любых условиях.

Связаны ли утренние атаки России с визитом Зеленского к Трампу?

Россия утром атаковала баллистическими ракетами Днепр и Кривой Рог, а также дронами Киевскую область. Эти удары частично связаны с визитом Зеленского на встречу с Трампом.

"Не стоит ожидать снижения активности во время переговоров – ранее такого не случалось. Путин не будет терять возможностей улучшить собственную переговорную позицию", – объяснил Мусиенко.

Россия продолжает геноцидную войну с целью коллапса энергетической, коммунальной систем, отопления и водоснабжения Украины. Путин максимально использует зимний период для разрушения инфраструктуры и ухудшения условий жизни украинцев, одновременно демонстрируя якобы заинтересованность в переговорах.

К большому сожалению, как гражданину Украины и военнослужащему, мне не нравится то, что в Давосе партнеры не вспоминают о судьбе украинцев в очень сложных условиях. Когда в центре Европы совершается геноцид, идут масштабные разрушения, создаются непригодные для жизни условия на грани гуманитарной катастрофы – вся дискуссия должна была бы быть посвящена этому, но заявлений очень мало,

– сказал Мусиенко.

Зато говорят об Иране, Сирии, Израиле и Палестине, но тема Украины отсутствует, что свидетельствует о приоритетах партнеров и является неправильным в контексте глобальных разговоров о безопасности Европы.

Что еще известно о последствиях российских атак по Украине?

Кривой Рог подвергся удару баллистическими ракетами в 11:12. До этого город более 10 часов подвергался атакам дронов, в результате чего частично разрушен частный дом и ранена 70-летняя женщина.