Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что человеческий резерв у противника все-таки ограничен. Он не может только бросать бойцов на штурм, а должен формировать мобилизационные ресурсы, обучать их и мотивировать.

К теме Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?

Насколько хватит сил россиянам

Сейчас мы видим, что продолжается физическое, моральное и технологическое исчерпание сил врага. Украина ежедневно нейтрализует десятки танков, БМП, ракетные системы – все это серьезный удар, даже несмотря на то, что в оккупантов работает военно-промышленный комплекс.

Россияне еще много всего имеют. На таком же уровне могут держаться еще несколько месяцев. Пока у них есть ресурс, но, думаю, он иссякнет до июня – июля, когда мы получим сверхмощное вооружение, а особенно боеприпасы различных типов,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Тогда Украина сможет наносить системные удары и нейтрализовать противника на многих направлениях. Так что, их ресурс действительно исчезнет. Кроме этого, важно атаковать логистику и все элементы обеспечения в глубоких тылах, пока они еще не развернуты в боевые порядки.

Склады с боеприпасами, пусковые установки – уничтожая все это, можно говорить о дальнейшей возможности наступать и двигаться дальше. Эта модель должна работать в синергии вместе с уничтожением резервов в процессе боевых действий,

– отметил генерал армии в отставке.

Удары по НПЗ обесценивают ресурсы врага

Украине нужны ракеты, мощные дроны различных типов, боеприпасы. Сейчас очень важно уничтожать резервы россиян и те системы, которые оккупанты производят на базе своего ВПК. Удары по нефтеперерабатывающим заводам практически обесценивают все ресурсы оккупантов, ведь их самолеты не будут летать без топлива, не будут работать танки, бронированная техника, корабли не смогут двигаться. Тогда Украина существенно ограничит "кровь" этой войны.

Уменьшение нефтепродуктов – это одно из правильных действий, которое сегодня взяли на вооружение, но вместе с этим надо уничтожать все огневые системы, которые бьют по мирному населению Украины,

– подчеркнул Маломуж.

Поэтому второй задачей, кроме ударов по НПЗ, является ликвидация огневых средств, которые спрятаны в тылах врага, а также стоят на линии фронта. Это позволит создать зону безопасности, а россияне не смогут доставать своим огнем до украинских городов.

Взрывы на российских НПЗ: последние новости