Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що людський резерв у противника все-таки обмежений. Він не може лише кидати бійців на штурм, а мусить формувати мобілізаційні ресурси, навчати їх і мотивувати.

До теми Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

Наскільки вистачить сил росіянам

Зараз ми бачимо, що триває фізичне, моральне й технологічне вичерпання сил ворога. Україна щодня нейтралізує десятки танків, БМП, ракетні системи – все це серйозний удар, навіть попри те, що в окупантів працює військово-промисловий комплекс.

Росіяни ще багато всього мають. На такому ж рівні можуть триматися ще декілька місяців. Поки в них є ресурс, але, думаю, він вичерпається до червня – липня, коли ми отримаємо надпотужне озброєння, а особливо боєприпаси різних типів,

– підкреслив Микола Маломуж.

Тоді Україна зможе завдавати системних ударів і нейтралізувати противника на багатьох напрямках. Отже, їхній ресурс справді зникне. Крім цього, важливо атакувати логістику та всі елементи забезпечення в глибоких тилах, поки вони ще не розгорнуті у бойові порядки.

Склади з боєприпасами, пускові установки – знищуючи все це, можна говорити про подальшу можливість наступати й рухатися далі. Ця модель має працювати у синергії разом зі знищенням резервів у процесі бойових дій,

– зауважив генерал армії у відставці.

Удари по НПЗ знецінюють ресурси ворога

Україні потрібні ракети, потужні дрони різних типів, боєприпаси. Зараз дуже важливо знищувати резерви росіян і ті системи, які окупанти виробляють на базі свого ВПК. Удари по нафтопереробних заводах практично знецінюють всі ресурси окупантів, адже їхні літаки не літатимуть без пального, не працюватимуть танки, броньована техніка, кораблі не зможуть рухатися. Тоді Україна суттєво обмежить "кров" цієї війни.

Зменшення нафтопродуктів – це одна з правильних дій, яку сьогодні взяли на озброєння, але разом з цим треба нищити всі вогневі системи, які б'ють по мирному населенню України,

– наголосив Маломуж.

Тому другим завданням, окрім ударів по НПЗ, є ліквідація вогневих засобів, які заховані у тилах ворога, а також стоять на лінії фронту. Це дозволить створити зону безпеки, а росіяни не зможуть діставати своїм вогнем до українських міст.

Вибухи на російських НПЗ: останні новини