Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що під ударом опинилися склади окупантів, де ті зберігали боєкомплекти. За його словами, сили оборони відпрацювали достатньо влучно. Детонація могла тривати понад добу.

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Операція Збройних Сил України

Петро Андрющенко підкреслив, що тимчасово окуповані міста, які розташовані близько до лінії фронту, зокрема Мелітополь та Енергодар, зазнають атак досить часто.

Цікаво. 9 грудня в окупованому Донецьку внаслідок вибуху автівки загинув Сєргєй Євсюков, колишній начальник Оленівської колонії, де утримували українських військовополонених. Його звинувачували у жорстокості та причетності до трагедії в Оленівці, де внаслідок теракту в липні 2022 року загинули десятки українців.

Він наголосив, що під час останньої атаки Сили оборони застосували не лише безпілотники, але й ствольну та реактивну артилерію.

Основною причиною роботи російської ППО були не дрони. Сили оборони дістають (до російських складів – 24 Канал) й іншою зброєю, щоб не витрачати безпілотники,

– зауважив керівник "Центру вивчення окупації".

Він додав, що у четвер, 26 грудня 2024 року, у Мелітополі був ще один вибух. Під час цього інциденту сили опору та українські спецслужби підірвали місцевого військового, який відбирав у цивільних автотранспорт.

Останнім часом у Мелітополі відбуваються дуже цікаві події. Думаю, це не останній інцидент про який ми ще почуємо,

– припустив Петро Андрющенко.